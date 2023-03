Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital 150.000 euros para instalar placas fotovoltaicas en la Jefatura de Policía Local domingo 05 de marzo de 2023 , 11:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde el Ayuntamiento se destaca la concurrencia de empresas para la ejecución de este sistema que pretende se siga extendiendo e implementando en otras instalaciones municipales Un total de veintitrés ofertas se han presentado al procedimiento de licitación abierto por el Ayuntamiento de Almería para las obras de instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo en el inmueble de la Jefatura de la Policía Municipal, proyecto de actuación que está promovido por el Área de Sostenibilidad Ambiental. Actualmente, y dentro del procedimiento, las ofertas están siendo analizadas por la mesa de contratación, tanto a nivel técnico como en su valoración económica. Con un presupuesto base de licitación de 147.949 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, el proyecto de actuación contempla la ejecución de las obras necesarias para la construcción de la estructura e instalaciones de la planta fotovoltaica, de 92,5 KW y sobre cubierta, para autoconsumo, dando así servicio a las dependencias municipales de la Jefatura de Policía Local, su conexión con las infraestructuras de servicios existentes y la legalización de estas nuevas instalaciones municipales. La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, se ha mostrado muy satisfecha por la concurrencia de tantas empresas a este procedimiento y para la ejecución de un proyecto que, a nivel municipal, supone un primer gran paso para actualizar dependencias municipales de nuestra ciudad a la necesidad climática del planeta”. Añade la edil popular el compromiso municipal por la sostenibilidad y la eficiencia energética y a voluntad del Ayuntamiento “para seguir implementando estos sistemas y aprovechar energías renovables, en este caso la energía del sol para el autoconsumo”. Un sistema que no es nuevo en instalaciones municipales, como es el caso del campo de golf municipal ‘Alborán Golf’ o en las instalaciones de Interalmería TV, donde se está trabajando en la implantación de paneles solares en el edificio, incorporado como mejora al contrato de suministro eléctrico (50Kw potencia de planta). La generación estimada anual de energía en el caso de las placas fotovoltaicas que se prevé instalar en la Jefatura de Policía Local es de 180.621 Kwh/año; y de 97.632,97 Kwh/año en las instalaciones de Interalmería. Todo ello se traduce en un ahorro estimado de unos 44.000 euros. Relación de empresas licitadoras 1. SOLAR JIENNENSE S.L. 2. MONTAJES REQUENA IBÁÑEZ SLL 3. GIGOSA, S.L. 4. MONTAJES ELÉCTRICOS MÁRQUEZ Y GARCÍA, S.L. 5. CAMBIO ENERGETICO, S.L. 6. GONZALEZ GARRIDO MOIMBRA S.L. 7. MONTAJES ELÉCTRICOS CONTRERAS S.L. 8. MONTAJES DE ELECTRICIDAD MOYA S.L. 9. ALJAVAL SOLUTIONS, S.L. 10. INSTALACIONES ELECTRICAS SEGURA SL 11. ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U. 12. INDALO SOLUCIONES INDUSTRIALES SL 13. ZADISA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 14. ENITEC ELECTRIC S.L. 15. INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA S.L.U. 16. HNOS. LÓPEZ URRUTIA, S.L. 17. INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.A. 18. ITESA CONTROL ENERGÉTICO, S.A. 19. UTE PROYECTA INGENIO, S.L.- MOELMO INSTALACIONES, S.L. 20. PORGESA, S.A. 21. AUTOSOLAR ENERGY SOLUTIONS, S.L.U. 22. INGENALIUM, S.L. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

