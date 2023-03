Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Desencuadre entrega las imágenes de su última exposición a los comercios y artesanos de Almería sábado 04 de marzo de 2023 , 11:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal Jesús Luque ha dado la enhorabuena a todos los participantes, a los que ha deseado que sigan siendo referentes comerciales de la ciudad El Museo de la Guitarra Antonio de Torres ha sido escenario este viernes de la entrega de las fotografías de la última exposición del Colectivo Fotográfico Desencuadre a los comerciantes participantes en la muestra. El concejal de Promoción de la Ciudad y Comercio, Jesús Luque, acompañado por el presidente de Desencuadre, Carlos de Paz, ha participado en la entrega de las ilustraciones que han podido contemplarse en los paneles del Paseo de Almería desde el pasado mes de diciembre. El edil ha señalado que “nos unimos a FOCAL y queremos felicitar a esos comercios que, durante décadas, y aún en la actualidad, siguen siendo un referente para nuestra ciudad, haciéndoles entrega de estas fotografías”. En esta exposición, que hasta el día de hoy puede contemplarse en la arteria principal de la ciudad como es el Paseo de Almería, han participado comercios muy longevos de la ciudad, algunos incluso con más de 100 años de vida. “Estos establecimientos han demostrado, sin lugar a dudas, su valentía al superar la globalización y al hacer frente al impacto que supone la competencia de las grandes superficies y del auge del comercio electrónico”, ha añadido Luque. Los comercios que han recogido su fotografía son: Ultramarinos Finos San Antonio, Colmado de Pepita, Casa Blanes y Cafés Ortega (categoría de alimentación); Taller de Cerámica Antonio Flores Martínez, Alfarería y Cerámica Robles, José María Cañabate Lao ceramista, Tallista Religioso Javier Arcos y Bordadoras de la Hermandad de Los Ángeles (categoría de artesanos); El Valenciano y Bazar Martínez Sombrerería (categoría de Bazares); Bar Los Sobrinos, Bar El Quinto Toro, Casa Puga, Bar Casa Joaquín, Kiosko Amalia, Bodega Aranda y Bar Bahía de Palma (categoría Bares); Confitería Panadería Santa Rita y Pastelería 11 de septiembre (categoría Confiterías); y Suplementos Segura, Río Preto Radio, Tapicerías y Cortinas Nieto, Tapicerías Damasco, Cortinas Lupión, Cordelería Casado, Librería Nobel, Los Tres Kioskos, Joyería Regente y Joyería Miras (categoría de otros comercios). El concejal ha concluido dado “la enhorabuena a todos los participantes, deseando que sigáis siendo referentes de nuestra ciudad por muchísimas décadas más”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

