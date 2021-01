153 cursos para 2.300 trabajadores en formación continua y en competencias digitales

miércoles 27 de enero de 2021 , 20:11h

La Junta invierte 1.325.000 euros en esta formación que impulsa el reciclaje profesional y la competitividad empresarial

Andaluces Digitales

Propiciar la mejora de las competencias profesionales de las personas trabajadoras ocupadas: es uno de los objetivos de la Formación Profesional para el Empleo (FPE), junto a la cualificación de personas desempleadas. En Almería, en el marco de la programación de acciones formativas de FPE que impulsa la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, se incluyen 153 acciones formativas para 2.295 trabajadores en activo, apoyadas con 1.325.485 euros, en especialidades demandadas por las empresas y en competencias digitales.La programación para trabajadores ocupados en Almería incluye dos paquetes: uno con 69 cursos de diversas materias que van desde la ofimática hasta la gestión de personal, pasando por la logística, los idiomas, la contabilidad o la prevención de riesgos laborales; y otro con 84 acciones formativas especialmente dirigidas al reciclaje profesional en el uso de las TIC.El primer conjunto de acciones formativas se está desarrollando desde 2020 y continúa en 2021; se corresponde con la convocatoria resuelta en septiembre de 2019, aún con la modalidad de subvenciones, y suma una cuantía global de 935.280 euros que están permitiendo la formación de 1.035 personas trabajadoras en la provincia almeriense con 69 cursos que imparten once entidades colaboradoras: Almarir Consultores S. L., Almerimatik S. A., Alborán Formación S. L., Manuel Robles Fernández (Academia CEAF), Formedia Formación S. L., Instituto Andaluz de Estudios Empresariales S. L., Almeribox S. L., Ruano Formación S. L., Sociedad Andaluza de Servicios Sanitarios, FOPAEM S. L. L. y Bellido y Ayala S. L.Hasta el momento han finalizado tres cursos, se han iniciado seis y están en período de captación de participantes otros 20, de materias como grabación de datos, gestión administrativa de las relaciones laborales, registros contables,gestión auxiliar de personal o comercialización de productos y servicios en pequeños negocios o microempresas. El catálogo de acciones disponibles puede consultarse en el siguiente enlace: https://ovfpe.ceec.junta-andalucia.es/empleoformacionytrabajoautonomo/oficinavirtualFPE/ov-fpe/#!ocupadasLas especialidades se encuadran en materias relacionadas con la gestión empresarial (gestión administrativa, de proveedores, de recursos humanos y de quejas y reclamaciones; contabilidad, comercialización, comercio internacional, marketing, investigación de mercados, iniciativa emprendedora, fidelización de clientes, etc.), la ofimática, el uso de las TIC (gestión de archivos, grabación de datos, seguridad informática, creación de páginas web, gestión de apps, etc.), la prevención de riesgos, la orientación laboral, los idiomas, la logística (manipulación de cargas, organización almacén, etc.), la limpieza de edificios, la intervención en atención higiénico alimentaria en instituciones sociales, el apoyo psicosocial, el control de organismos nocivos y la seguridad en entidades bancarias, entre otras materias.

Por otra parte, los 84 cursos para la adquisición de competencias digitales forman parte de uno de los lotes de acciones formativas licitados en septiembre de 2020 por la Consejería de Empleo dentro del programa ‘Andaluces digitales’, con un presupuesto de 390.205 euros y la pretensión de mejorar los conocimientos de hasta 1.260 personas trabajadoras en Almería en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El inicio de estos cursos se prevé a partir de abril de 2021.



En este caso, la formación no es conducente a certificados de profesionalidad. Estas necesidades formativas fueron detectadas en los encuentros Binomio Formación Empleo desarrollados en octubre de 2019, en los que se señalaron competencias de varias familias profesionales que eran necesarias para suplir la falta de cualificación de trabajadores ocupados en materia de transformación digital y en TIC. Así, las competencias digitales que se van a programar se incluyen en familias profesionales de administración y gestión; artes gráficas; comercio y marketing; edificación y obra civil; fabricación mecánica; informática y comunicaciones; instalaciones y mantenimiento; servicios socioculturales y a la comunidad y transporte y mantenimiento de vehículos.

Reactivación de la FPE

Estos cursos forman parte de la programación de acciones de Formación Profesional para el Empleo en Almería, que suma hasta la fecha 231 cursos programados para 3.465 personas desempleadas y trabajadoras ocupadas, con una inversión por parte de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de 4,11 millones de euros.Para la Consejería de Empleo, “la reactivación de la Formación Profesional para el Empleo es una prioridad”, ha señalado el delegado territorial, Emilio Ortiz López, quien ha recordado que “esta política tan importante proporciona cualificación y facilita el reciclaje profesional tanto a personas desempleadas como a trabajadores ocupados, y además responde a las necesidades de profesionales formados que tienen las empresas, elevando así su competitividad”.Ortiz López también ha destacado que la Consejería de Empleo ha sustituido las subvenciones por el modelo de licitación pública para financiar la Formación Profesional para el Empleo, porque “aporta mayor transparencia, publicidad, seguridad jurídica y control; fomenta la libre competencia, la eficiencia y la agilidad en el gasto público; y aporta mayor calidad a la formación que se impartirá”.