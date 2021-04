Capital 175.000 euros para mejoras en el CDM Rafael Andújar de El Zapillo sábado 03 de abril de 2021 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco visita el campo municipal que ya ha sustituido el césped artificial, equipamiento y el muro perimetral





El fomento del deporte base es la meta que persigue el Ayuntamiento por medio del Patronato Municipal de Deportes, e instalaciones como la del CDM Rafael Andújar de El Zapillo se han creado para cumplir este objetivo. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, junto al concejal de Deportes, Juanjo Segura, la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos y la de Servicios Municipales, Sacramento Martín, visitaron recientemente las instalaciones para comprobar el avance de las obras.



Con una inversión de más de 175.000 euros, se ha renovado de momento, el césped artificial del campo de fútbol 11, el equipamiento y se está mejorando el muro perimetral. Además, se repondrán las rejillas de evacuación de pluviales; se repararán las redes de fondo y la sustitución de las porterías de fútbol 11 y del fútbol indoor. También se tirará el muro de bloques de hormigón que cierra el campo y se sustituirá por una valla de tubos redondos.



Durante su visita al CDM Rafael Andújar, Fernández-Pacheco ha expresado que para el Ayuntamiento de Almería “siempre ha sido una prioridad la puesta a punto de las instalaciones deportivas municipales y la práctica deportiva que ello conlleva, ya que queremos que se realice deporte en las mejores condiciones”.



Por otra parte, el primer edil ha avanzado que “el próximo será el campo de El Alquián, ya que queremos dejar las instalaciones en perfectas condiciones para su uso”. La finalidad de estas mejoras matiza Ramón Fernández-Pacheco es que “Almería se convierta en una ciudad de deporte y que la gran calidad de las instalaciones ponga en valor nuestra ubicación para la acogida de grandes eventos deportivos en todas las disciplinas”.



Junto a esta actuación del CDM Rafael Andújar, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una renovación del césped de los campos de fútbol y demás instalaciones deportivas de los Complejos Deportivos Municipales: ya lucen nuevo césped artificial el Complejo Deportivo Municipal de Los Ángeles, el Complejo Deportivo Municipal Tito Pedro, el Complejo Deportivo Municipal Constantino Cortés Fortes en Los Molinos y el Complejo Municipal de La Cañada. Se está ultimando el CDM Rafael Andújar. Y el próximo, el campo de El Alquián. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.