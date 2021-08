Deportes Ampliar 2-1: Primera derrota de la temporada de la UD Almería domingo 29 de agosto de 2021 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La UD Almería sufrió la primera derrota de la temporada en un encuentro en el que los errores propios del conjunto rojiblanco serían determinantes. Los indálicos se adelantaron en el marcador con un auténtico golazo de Curro y fue entonces cuando un cúmulo de desaciertos complicaron el duelo. Primero, un fallo en la salida desde el meta propició el empate del Amorebieta, mientras que, poco después, Robertone fue expulsado. Desde el 17 los almerienses estuvieron en inferioridad y tiraron de un gran trabajo para intentar puntuar, pero un tanto local en el 88 lo impidión con el 2-1 final. No sería, en cualquier caso, un partido desastroso del Almería. Rubi inició la tercera jornada del campeonato con dos novedades en el once como serían las presencias de Makaridze, en la portería, y Aitor Buñuel, en el lateral derecho. Sin duda, los primeros compases serían rojiblancos, protagonizando todos los acercamientos de peligro. Así pues, cuando solo habían pasado dos minutos, la pelota le cayó a Curro Sánchez, que disparó desde la frontal y la alojó en la escuadra de la portería defendida por Santamaría. Nuestros representantes tendrían más llegada como para haber marcado algún gol más, pero, sobre todo en una jugada individual de Sadiq que se perdería fuera por poco. Sin embargo, cuando mejor estaban los visitantes llegó el tanto del Amorebieta. Corría el minuto 14 y un error de Makaridze en la salida del esférico terminó con un potente disparo de Iker Bilbao que supondría el 1-1. Este error propio no sería único, haciendo que el conjunto vasco pudiera gozar del privilegio de encarar gran parte del partido en superioridad. En este sentido, un intentó de despeje rebotó en Samú Costa y se viviría una carrera local. Robertone hizo falta a pocos centímetros del área y, al ser el último jugador, el colegiado le mostró la cartulina roja. La confrontación se acababa de condicionar. Tuvo que sobreponerse a estas adversidades la UD Almería. Comenzó a surgir un gran trabajo de los pupilos de Rubi para intentar lograr, al menos, puntuar. A su vez, por parte del entrenador se buscaría un cambio de dibujo tras la reanudación con la incorporación de Arnau Puigmal por Lazo. Durante el segundo periodo se vería un duelo de ‘ida y vuelta’. Los indálicos serían los primeros en acercarse con peligro, con una asociación entre Ramazani y Aitor Buñuel que sacaría un central bajo palos. Por otro lado, el Amorebieta también dispuso de sus opciones, aunque el oficio almeriense estaba siendo digno de destacar. A la recta final se llegó con 1-1. El Almería, con ambición por el triunfo, dio entrada al delantero del filial Raúl Caballero —que debutaba en partido oficial con el primer equipo— pero fue el cuadro local el que encontraría el gol de la victoria. En este sentido, restaban dos minutos para la conclusión y Obieta superó a Makaridze. El VAR confirmó que el atacante estaba en posición legal, por lo que el 2-1 subió al marcador. No habría tiempo para más. La UD Almería vio cómo se le iba un punto en la recta final de un partido en el que trabajó para sobreponerse a las adversidades y a unos errores propios muy determinantes y en el que el premio no llegó por un acierto del rival cuando más duele: en los últimos minutos de la jornada. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

