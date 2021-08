Sucesos La Guardia Civil evita varios robos en interior de vehículos en Nijar lunes 30 de agosto de 2021 , 09:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Varios testigos de la tentativa de los robos alertan a los agentes que con rapidez se desplazan al lugar



En una reciente actuación, la Guardia Civil de Almería ha detenido en San isidro-Nijar (Almería) a dos personas, como autores de robos con fuerza en grado de tentativa, daños y resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.



Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil en materia de prevención y seguridad ciudadana, en lo relativo a delitos cometidos contra el patrimonio en la provincia de Almería.



La actuación se inicia cuando los agentes reciben la alerta de los vecinos de la barriada de San Isidro (Níjar – Almería), en la que se comunica que dos personas están intentando fracturar las puertas de varios vehículos estacionados en la vía pública.



Los agentes que se desplazan al lugar con celeridad y observan como dos personas que coinciden con la descripción facilitada por los testigos deambulan por la zona procediendo a su identificación.



Tras realizar las primeras comprobaciones y visionado de vídeos grabados por los vecinos que determinan la autoría de hechos, los agentes proceden a la detención de los autores que en un primer lugar intentan huir del lugar siendo evitada su fuga por los agentes.



Los autores oponen gran resistencia a la detención, haciendo caso omiso a las indicaciones de los agentes y reaccionando de forma violenta a la detención.



Desde la comandancia de la Guardia Civil de Almería se agradece la colaboración ciudadana prestada a los agentes tanto en la rápida comunicación de los hechos, aspecto fundamental para evitar su consumación, así como en las actuaciones de obtención de pruebas e indicios.







CONSEJOS PARA EVITAR ROBOS EN INTERIOR DE VEHÍCULO







1. - Compruebe que las puertas y ventanas del vehículo quedan correctamente cerradas.



2. - No deje objetos de valor a la vista.



3. - Intente evitar el estacionamiento del vehículo en lugares aislados.



4. - Si observa personas desconocidas merodeando alrededor de los vehículos mirando hacia el interior avise al 062.



