Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar 2-2: El Almería B suma un punto en un final frenético en Torredonjimeno lunes 30 de enero de 2023 , 12:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los rojiblancos lograron empatar en un partido donde, a partir del minuto 90, se anotaron tres goles. Marcaron Bian y Marciano El primer tiempo del partido entre el Torredonjimeno y el Almería no comenzó de la mejor manera para los rojiblancos, quienes no estaban bien situados sobre el campo y estaban cometiendo muchas imprecisiones en los pases. Esto permitió al equipo local aprovechar un córner en el minuto 35 para marcar el primer gol del encuentro y tomar la ventaja. A pesar de esto, no se produjeron muchas oportunidades de gol durante el primer tiempo, ya que los dos equipos no tuvieron la suficiente efectividad para llevar el balón al fondo de la red. Sin embargo, la segunda mitad fue una locura. El Almería comenzó la segunda mitad con una nueva energía y consiguió empatar el partido en el minuto 91 con el gol de Bian. Justo 120 segundos después, en el minuto 93, Marciano lograría marcar el gol de la remontada para poner a los almerienses por delante en el marcador. El equipo se preparaba para recibir los tres pitidos finales del árbitro y celebrar el triunfo, pero en el último suspiro, el último descuento, el Torredonjimeno lograría marcar el gol que le permitiría igualar el encuentro con el definitivo 2-2. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

