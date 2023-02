Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería 2 sanciones tras 20 inspecciones a empresas de Almería por temas de Igualdad domingo 05 de febrero de 2023 , 10:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Según datos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Desde el año 2019, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha propuesto un total de 20 sanciones como consecuencia de los controles realizados para verificar que las empresas cumplan con sus obligaciones relacionadas con las medidas y los planes de igualdad en Andalucía. Esta información fue proporcionada por el Gobierno como respuesta a una pregunta escrita presentada por diputados del Grupo Socialista en el Congreso que deseaban conocer cuántos planes de igualdad se habían registrado en la comunidad autónoma andaluza. De acuerdo con los datos provisionales proporcionados por el Gobierno, el número de actuaciones llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en Andalucía desde el año 2019 hasta el 9 de diciembre de 2022 se ha incrementado significativamente, pasando de 143 a 270. En 2020 se registraron 181 inspecciones y en 2021 se contabilizaron 213. El Gobierno ha registrado cinco propuestas de sanción en Andalucía en el año 2019, un número que se ha incrementado a ocho en 2022, repartidas en Granada (3), Almería (2), Cádiz y Huelva, con una cada una. Además, el número de requerimientos realizados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para solicitar la subsanación de las deficiencias observadas también ha aumentado significativamente durante el periodo de 2019 a 2022. En el año 2019 se realizaron 66 requerimientos en toda Andalucía, mientras que en el año 2022 se han registrado 159 requerimientos, distribuidos entre Huelva (50), Sevilla (49), Málaga (22), Cádiz (14), Almería (10) y Granada (3), más uno en Jaén y otro en Córdoba. Los requerimientos fueron 100 en 2020 y 125 en 2021. En cuanto a la distribución de estas actuaciones por provincias, la mayor cantidad se localiza en Sevilla, con 81, seguida de Huelva (74) y Málaga (35). Cádiz y Almería cuentan con 34 y 20 actuaciones respectivamente, mientras que Granada y Córdoba registran 17 y 5, respectivamente. Por último, Jaén cuenta con 4 actuaciones. El Gobierno indicó que no disponía de datos estadísticos para dar respuesta a esta pregunta, pero afirmó que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social había planificado acciones para comprobar si las empresas cumplían con sus obligaciones en materia de igualdad de acuerdo con lo establecido en la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El Gobierno ha añadido que, con el fin de garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha llevado a cabo una campaña específica desde el año 2019, a raíz de la modificación introducida por el Real Decreto-ley 6/2019. Asimismo, el Gobierno ha indicado que cualquier persona trabajadora que considere que sus derechos en esta materia han sido vulnerados puede presentar una denuncia ante la ITSS para que se realicen las actuaciones adecuadas para restablecer dichos derechos. Además, el Gobierno ha suministrado información sobre las actuaciones realizadas por la ITSS en Andalucía en materia de control de medidas y planes de igualdad desde el año 2019. Esta información incluye el número de actuaciones inspectoras, el número de propuestas de sanción como consecuencia de las comprobaciones realizadas, el importe de las sanciones propuestas y el número de requerimientos para la subsanación de las deficiencias detectadas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

