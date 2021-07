Sucesos 2.227 enganches ilegales de luz desarmados en seis meses martes 13 de julio de 2021 , 10:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional, en colaboración con Endesa, supera las 2.000 acometidas de luz revisadas durante el primer semestre del año





Las Comisarías de Almería y El Ejido, durante este primer semestre del año 2021, han aumentado significativamente las actuaciones llevadas a cabo en relación con los delitos relativos a la defraudación de fluido eléctrico, ligados especialmente al cultivo y elaboración de marihuana.



Las organizaciones y clanes que hacen del cultivo de plantas de cáñamo su modo de vida, presentan un hermetismo absoluto, además de en la mayoría de los casos, estar ligados sus miembros por vínculos familiares, lo que dificulta en gran medida la investigación de este tipo de delitos, y el posterior arresto de sus responsables.

Desmantelados 2.227 enganches

La Comisaría de Policía Nacional en Almería y El Ejido, de enero a junio de 2021, practicó 83 registros domiciliarios. Barrios almerienses de Pescadería, Quemadero, Almendros, Puche o Torrecárdenas, han sido los objetivos de los investigadores. En el Ejido, las miradas policiales estaban puestas en Pampanico, Las Norias, o los Llanos de Vícar.



Los cultivos indoor necesitan para su proliferación unas condiciones de luz, temperatura y humedad que sólo se pueden conseguir de manera artificial mediante máquinas conectadas ilegalmente a la red eléctrica. Dichas acometidas ilegales, además de constituir un delito de defraudación eléctrica tipificado en el actual Código Penal, suponen un problema de seguridad y salud. Las instalaciones manipuladas no cumplen la normativa en materia de seguridad y generan un importante riesgo no solo para aquellos que las manipulan, sino también para las personas que viven o circulan en la proximidad de esas instalaciones.



En los últimos años se han registrado numerosos casos de incendios en instalaciones y viviendas como consecuencia de dichas manipulaciones, que han causado numerosos heridos de diversa consideración e incluso decenas de fallecidos. En este sentido, y siempre en actuaciones conjuntas con técnicos de la compañía Endesa, en lo que va de año, la Policía Nacional en Almería y El Ejido, ha desmantelado 2.227 enganches ilegales, saliendo una media de 12,5 desenganches al día.

Colaboración entre Endesa y la Policía Nacional

Desde el año 2016, Endesa y la Policía Nacional en Almería y El Ejido, han intensificado su colaboración con el objetivo de poner fin al problema de las conexiones irregulares al suministro eléctrico, las cuáles, en momentos de un aumento de la demanda de energía, generan averías en los transformadores o incluso su destrucción, lo que provoca un desabastecimiento en los barrios afectados.



Las instalaciones que sirven la energía, están pensadas y diseñadas para abastecer las demandas normales de una población. Si las mismas son sometidas a una sobrecarga, y la energía es obtenida de manera fraudulenta, las personas que cuentan con una instalación legal y realizan los pagos correspondientes por los consumos generados, son los mayores perjudicados, puesto que dichas sobrecargas generan cortes y desabastecimientos mientras no se subsanan las averías.



Estas situaciones son más fácilmente producibles durante los periodos estival e invernal, cuando por las condiciones climáticas exteriores, es necesario acondicionar interiormente una vivienda para el bienestar de las personas.

