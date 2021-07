Sucesos Ampliar Dos detenciones por violencia machista en Laujar y El Ejido martes 13 de julio de 2021 , 10:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las detenciones se realizan en dos operaciones no relacionadas entre sí en las que los agentes auxilian a las víctimas que se encontraban retenidas contra su voluntad

Agentes de la Guardia Civil proceden a la detención de los autores de dos casos graves en el ámbito de la violencia sobre la mujer. En la actuación más reciente, que tiene lugar la tarde del pasado día 11, varios vecinos de la localidad almeriense de Laujar de Andarax observan los golpes que el autor propina a la víctima en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública. Los vecinos intentan auxiliar a la víctima pero el autor reacciona violentamente abandonando el lugar a alta velocidad con la víctima en el interior del vehículo. Agentes de la Guardia Civil inician una apremiante investigación con la dificultad añadida de no poder determinar la identidad de la víctima. Siendo imposible además localizar al autor en su domicilio o en los lugares que frecuenta. Los agentes determinan en un primer momento la identidad del vehículo utilizado por el autor, diseñando un dispositivo de búsqueda mediante el que se comprueban domicilios, hoteles, campings y cualquier lugar en el que se pudiera encontrar, localizándolo finalmente en las proximidades del domicilio de una de sus exparejas. Dado el alto riesgo para la integridad de la víctima los agentes logran acceder a la vivienda, encontrándola retenida contra su voluntad, con graves lesiones en distintas partes del cuerpo. Los agentes realizan los primeros auxilios a la víctima siendo evacuada posteriormente al Hospital Poniente. Se detiene al autor de los hechos por delito de detención ilegal, malos tratos en el ámbito de violencia sobre la mujer, poniendo a disposición del juzgado en funciones de guardia de El Ejido diligencias instruidas y detenido. En otra actuación diferente, no relacionada con la anterior, los agentes proceden a la detención de dos personas por tentativa de homicidio con diferentes grados de participación, detención ilegal, lesiones y quebrantamiento de condena. El autor consigue acceder de madrugada en la vivienda de la víctima, quebrantando la orden de alejamiento que tiene en vigor y tras maniatarla y amordazarla la traslada contra su voluntad a su domicilio. En un descuido, la víctima consigue huir pidiendo auxilio a los vecinos, que impiden que el autor consiga introducirla de nuevo en el domicilio y llaman con urgencia a la Guardia Civil, dando tiempo a la víctima para alejarse. Los agentes de la Guardia Civil llegan inmediatamente al lugar auxiliando a la víctima que localizan en estado de ansiedad y con numerosas lesiones en distintas partes del cuerpo. Las diligencias instruidas, junto a los detenidos se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de El Ejido que decreta ingreso en prisión sin fianza para el agresor. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

