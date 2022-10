Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital 200 efectivos velarán por la seguridad de la Procesión Magna jueves 27 de octubre de 2022 , 19:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Autoridad Portuaria ha ofrecido sus instalaciones para el aparcamiento de los más de 100 autocares que llegarán a la ciudad y hasta 1.000 turismos El Ayuntamiento de Almería ya tiene todo dispuesto para que el evento turístico-religioso del año en la ciudad, la Procesión Magna de este sábado, sea todo un éxito. Este miércoles se celebró la Junta de Seguridad Local, con la presencia de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y el subdelegado del Gobierno, José María Martín, donde se coordinó todo el operativo especial para velar por la seguridad de almerienses y visitantes que acudan a contemplar este histórico acto y esta mañana ha sido detallado por los concejales de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, y Promoción de la Ciudad y Comercio, Jesús Luque. El número de efectivos que darán cobertura tanto al partido de la UD Almería como a la Procesión Magna será de 200, incluyendo Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil (en los accesos a la ciudad), Bomberos, Protección Civil, Servicios Médicos y vigilancia privada, según ha explicado la concejala de Movilidad y Seguridad, María del Mar García Lorca. El cierre total al tráfico en la zona principal de influencia afectada por los recorridos procesionales, el centro, "será a partir de las 17.00 horas. Además, con anterioridad a esa hora se realizarán cortes parciales en distintos tramos", ha señalado la edil. Estos cortes, así como los cambios de circulación previstos, quedarán señalizados e informados a través de los paneles informativos digitales instalados en la vía pública. "Hacemos un llamamiento, desde el Ayuntamiento, a la calma, la paciencia y la responsabilidad de todos los almerienses. Es un acto histórico para la ciudad, por lo que pedimos la comprensión de todos nuestros ciudadanos", ha subrayado García Lorca. Más de 100 autocares El concejal de Promoción de la Ciudad y Comercio, Jesús Luque, ha desvelado que son "más de 100 los autocares los que llegarán, entre los viajes privados que se han programado, desde todos los puntos del territorio nacional, y entre las propias formaciones musicales que formarán parte del cortejo". La Autoridad Portuaria ha querido colaborar y para ello ha cedido sus instalaciones como aparcamiento de vehículos y de autocares. Estos tendrán su acceso al Puerto a través de la rotonda de Pescadería y el Muelle de Levante para evitar el colapso de la vía Parque Nicolás Salmerón. "Una vez desocupados los autocares, quedarán aparcados en la zona del puerto que será habilitada como dársena provisional". Además, el aparcamiento regulado de la Autoridad Portuaria prácticamente doblará esta jornada su capacidad, pasando de 648 plazas para turismos a 1.036 plazas. Además, el Ayuntamiento de Almería ha dispuesto bolsas de aparcamiento en el Recinto Ferial y en el Power Horse Stadium-Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde, a las 14.00 horas, se disputará el partido entre la UD Almería y el Real Club Celta de Vigo. Ambos espacios "permitirán albergar casi 4.000 plazas totalmente gratuitas", ha recordado el concejal. Para facilitar el desplazamiento hasta el centro se dispondrán buses lanzadera desde las 11.00 hasta las 00.30 horas, "los cuales conectarán el Recinto Ferial con la zona de Oliveros, con un intervalo de salida de aproximadamente diez minutos". Al margen de estos dos grandes aparcamientos, el Ayuntamiento dispondrá de otras bolsas de estacionamiento gratuitas en la zona norte donde se está instalando IKEA, junto al colegio Ginés Morata, en los aledaños del Campo Tito Pedro, en los aparcamientos de Bola Azul, en los aparcamientos del Auditorio Maestro Padilla, en el Parque de las Familias o en las 500 Viviendas. Dispositivo de limpieza Con motivo de la Magna, desde hoy jueves y hasta el sábado por la mañana se van a baldear todos los recorridos por los que pasan las hermandades y alrededores. El sábado se pasará con barrido mixto los recorridos y se repasará cualquier imprevisto. Habrá personas encargadas de tareas de repaso con barrido manual y limpieza de papeleras en toda la Carrera Oficial. Además, cuatro azafatas estarán repartiendo 'Pipeleras' en estas mismas zonas de influencia. Por último, se van a retirar los contenedores que afectan al recorrido de la Magna y se dispondrán de operarios como refuerzo en los entornos de las zonas donde hay contenedores. Noche en Negro Para la Noche en Negro, que se celebrará este próximo lunes 31 de octubre, habrá también un dispositivo de seguridad con más de un centenar de profesionales, distribuidos y dando cobertura a las siete zonas en las que se desarrollará la actividad. El corte de tráfico para este día se realizará de forma principal a partir de las 15.00 horas.

