Capital El doctor José Jiménez recibe el Escudo de Oro de la ciudad jueves 27 de octubre de 2022 , 18:58h María del Mar Vázquez destaca los 42 años de trayectoria profesional, "afecto y cercanía" con los pacientes La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha impuesto el Escudo de Oro de la Ciudad al doctor José Jiménez Pardo, "un ejemplo de servicio y lucha para la sociedad almeriense" tras 42 años de ejercicio profesional y más de un millón seiscientas mil consultas realizadas. Una larga carrera llena de "afecto y cercanía" con los pacientes en la Casa de Socorro, la Bola Azul, el 18 de Julio, San Leonardo o Cruz de Caravaca. El acto ha tenido lugar en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, donde se han reunido miembros de la Corporación Municipal, familiares, amigos y compañeros de profesión del homenajeado, que han ofrecido al médico una sonora ovación tras recibir la imposición. Vázquez ha puesto en valor los numerosos hitos de Jiménez, quien fue el primer coordinador de los programas de Salud Escolar, Bucodental y Diabetes, entre otros, y realizó una gran labor en los barrios de El Puche y Los Almendros. La alcaldesa ha subrayado que la trayectoria "nos llena a todos de orgullo" y ha sostenido que la distinción es "símbolo de nuestra gratitud por tu constante labor de cuidado y cariño por tus pacientes, pero también por tu familia y por tus amigos". Además, ha recordado sus inicios universitarios y sus "grandes cualidades para desempeñar cargos de gran responsabilidad en el ámbito de la medicina pública". Una profesionalidad que, según ha remarcado la regidora, "ha ayudado a proyectar y reforzar la imagen de Almería como un territorio de excelencia", por lo que es necesario que "la sociedad debe ser consciente del esfuerzo de personas, como tú, que han dedicado su vida a cuidar a los demás". Un almeriense de pro Licenciado en Medicina y con una trayectoria impecable, realizó sus estudios de Bachillerato en Celia Viñas y continuó en Nicolás Salmerón. José Jiménez ha reconocido que "es un día muy emotivo y no hay honor más grande que recibir este Escudo de Oro en mi Almería del alma, a la que amo y donde nací". El doctor ha recorrido los años de una infancia que fue "feliz y en el sitio más adecuado". El homenajeado se ha mostrado "orgulloso por desarrollar el Plan de Vacunación", fundamental en aquellos tiempos en los que la población vacunada no superaba el 20 por ciento, pero la puesta en marcha de esta iniciativa permitió alcanzar el 90 por ciento. En este sentido, ha rememorado su ruta por el cinturón marginal de Almería para vacunar "casa a casa y de uno en uno" a los vecinos y frenar la epidemia que afectaba a la ciudad. Finalmente, ha agradecido el apoyo de su familia para "confiar, compartir y sufrir conmigo los problemas, haciendo mucho más liviano a su lado mi trabajo".

