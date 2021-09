Deportes 200 nadadores en la Travesía a Nado “Puerto de Aguadulce” domingo 05 de septiembre de 2021 , 18:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde el Ayuntamiento se destaca la buena organización de una prueba que han disfrutado numerosos aficionados y bañistas en una jornada de ocio, deporte y playa

La Travesía a Nado “Puerto de Aguadulce 2021”, organizada por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Deportes y Tiempo Libre, ha sido todo un éxito de participación. Más de 200 nadadores procedentes de distintos puntos de la provincia han disputado esta prueba que consta de 4 distancias. Una jornada deportiva que también ha destacado por el buen ambiente que se ha vivido en la playa de Aguadulce debido, sobre todo, a los numerosos aficionados y bañistas que no se han querido perder el desarrollo de esta travesía mientras disfrutaban de un día espectacular de playa, en el que el buen tiempo y el mar en calma, han jugado a favor de los nadadores. El concejal de Deportes y Tiempo Libre, José Juan Rubí, ha destacado la alta participación de nadadores que se han inscrito en la travesía, así como el normal desarrollo y la buena organización de la misma. Además, la travesía ha contado con la participación de nadadores destacados como, por ejemplo, el atleta roquetero, José Martín Campos, campeón de Andalucía de Triatlón de Media Distancia.

Clasificados La prueba se iniciaba a las nueve y media de la mañana con la recogida de dorsales para continuar con la salida de la los nadadores que han disputado la travesía de larga distancia, entre la categoría júnior y máster 60. En total, los participantes han recorrido a nado un total de 5.000 metros, siendo el primer clasificado en categoría general masculino, Daniel Muñoz Segura, con 01:02:58, al que le han seguido, Daniel Benavides Fernández y Rubén Rodríguez Tamayo. En general femenino, Gemma Ferrón, con 01:19:03, ha conseguido la primera clasificación seguida de Lidia García Navarro y Amor Romera Ruiz. En lo que respecta a a la travesía de 1.500 metros, Aimar Suzunka, con 00:19:23, ha sido el primer clasificado en Absoluta seguido de José Miguel Martín Campos y Francesc Astorga Malo. En cuanto la categoría femenina absoluta en 1.500 destaca en primer lugar, Cristina Cubero, con 00:27:37, a la que han seguido María del Mar Castañeda Mena y María del Carmen Zuñiga Gutiérrez.



Los participantes de la categoría alevín y infantil han demostrado también su excelente condición física para competir en esta prueba. El nadador, Sergio Barranquero Ruiz, con 00:09:46, ha alcanzado la primera posición seguido de Álex Barranquero Ruiz y Marco García-Guillén López. En alevín femenino ha destacado Ainhoa Pedrosa, mientras que en la categoría Infantil, Juan Benavides Fernández, con 00:09:33, ha optado al primer puesto de la clasificación, seguido de Jurgi Suzunka Gómez y Boris Pérez Krylova. En infantil femenino, Diana María Valean, con 00:10:00, ha sido la primera clasificada, seguida de Valeria Ferrer Arias y Sandra Fernández García. Por último, los nadadores más pequeños han vivido esta travesía con emoción y con la ilusión de iniciarse en el mundo de la competición deportiva. En benjamín masculino, Jorge García-Guillén López, con 00:04:23, ha sido el primer clasificado seguido de Ángel Aranda Álvarez y Eric López Rodríguez. En femenino, Cristina Aroca García, con 00:04:43 ha obtenido la primera posición, seguida de Alicia María López Muthi y Paula Navarro Ojeda.



Puede consultar la lista de clasificados en sus diferentes categorías en cruzandolameta.es.

