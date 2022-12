Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes 200 senderistas andaluces y 42 clubes se dan cita este fin de semana en Almócita lunes 05 de diciembre de 2022 , 19:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El municipio acoge la V edición de la Travesía de Resistencia Milsendas de la Alpujarra con la que la provincia regresa, tras más de 10 años, a la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia de la FAM La provincia de Almería vuelve a ser el epicentro del deporte andaluz durante este fin de semana gracias a la V Travesía de Resistencia Milsendas de la Alpujarra que se celebra en Almócita. Este gran evento atraerá a 200 senderistas y familiares venidos de todos los rincones de Andalucía, así como 42 clubes que se desplazarán hasta este municipio almeriense para vivir un fin de semana que aúna deporte y turismo. La travesía tendrá lugar el próximo sábado 10 de diciembre, con salida desde el candil de Almócita a las 5.30 de la mañana, donde los senderistas recorrerán 45 kilómetros del trazado por el Parque Natural de Sierra Nevada y los municipios de Beires, Ohanes, Canjáyar y Padules, además del municipio anfitrión, Almócita. Con esta prueba, Almería, tras más de 10 años, regresa a la Copa Andaluza de Travesías de Resistencia de la Federación Andaluza de Montañismo. Una competición de enorme valor dentro del deporte andaluz. El diputado de Deportes, José Antonio García, ha destacado que “la Diputación apuesta por todos los eventos provinciales que atraen gente de cualquier parte de España y los que fomentan el binomio deporte – turismo como es el caso de esta gran competición. Vamos a seguir potenciando el deporte de montaña porque somos una provincia que disfruta de un gran patrimonio natural con el que aprovecharnos con el valor seguro del respeto y la preservación del medioambiente”. Por su parte, el alcalde de Almócita, Francisco García, ha recalcado el orgullo de que se celebre un año más esta prueba con Almócita como municipio anfitrión: “estamos contentos devolver a celebrar este evento porque además se cierra la prueba de resistencia andaluza en nuestro municipio. Quiero agradecer a los vecinos de mi pueblo por la participación e implicación en el desarrollo que atraerá a muchos visitantes a nuestros pueblos de la Alpujarra”. Por su parte, el organizador de la prueba, Alberto Alcántara, que pertenece al CD Almócita Activa, ha dado las gracias al ayuntamiento “porque apostaron por esta prueba y entre todos hemos conseguido que entre en copa andaluza con un recorrido espectacular por una de nuestras sierras. Más de 45 kilómetros que transcurren por varios municipios de la provincia, con una implicación de todos que es fundamental para que vivamos un gran fin de semana”. Por último, el delegado de la FAM en Almería, Emilio Javier Martínez, ha recalcado que “esta prueba discurre por todas las provincias andaluzas y arrastra 200 participantes en cada una de ellas, además de que 50 personas completarán las 11 pruebas de las que se compone el calendario. Es una forma más de seguir expandiendo nuestro principal tesoro, que es el patrimonio natural y hacernos valedores de que Andalucía es una tierra de deporte”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.