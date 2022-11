Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía 21.000 hogares almerienses ya han recibido la ayuda de 200 euros lunes 28 de noviembre de 2022 , 12:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La medida se enmarca en el paquete de iniciativas adoptadas por el Ejecutivo para mitigar el impacto de la inflación en la mayoría social del país La ayuda de 200 euros aprobada por el Gobierno e España para mitigar el impacto de la elevada inflación ha beneficiado ya a 21.115 personas en Almería. En concreto, la Agencia Tributaria ha abonado un total de 4.223.000 euros por este concepto en esta provincia. En Andalucía, esta ayuda, que se cuantifica en 35,7 millones de euros, ha llegado ya a 178.000 personas. Como ha recordado hoy el subdelegado del Gobierno, José María Martín, los destinatarios de esta iniciativa aprobada por el Ejecutivo a finales de junio “son trabajadores, autónomos y desempleados con pocos ingresos a los que el Gobierno está ayudando en momentos de especial dificultad”. Los beneficiarios son los hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros en 2021 y un patrimonio, descontando la vivienda habitual, que no supere los 43.196,4 euros. El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectúa de manera conjunta, considerando todas las personas que residan con el beneficiario en un mismo domicilio a fecha 1 de enero de 2022. Quedan excluidos de esta ayuda los pensionistas y perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por ser colectivos ya beneficiados de otras medidas aprobadas por el Gobierno como el incremento un 15% de las pensiones no contributivas y del IMV. Asimismo, los pensionistas tienen garantizado su poder adquisitivo con la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Por tanto, el objetivo de esta ayuda de un pago único de 200 euros, recogido en el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, es paliar los efectos del encarecimiento de precios en las rentas bajas que no se beneficiaban de las anteriores normativas. El plazo para solicitar esta ayuda concluyó el pasado 30 de septiembre y el decreto establece un margen hasta final de año, superado el cual el solicitante puede considerar denegada la solicitud si a esa fecha no ha recibido el pago. 35.000 millones movilizados La ayuda de 200 euros se enmarca en el paquete de medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto de la inflación en la mayoría social del país que ya ha permitido movilizar 35.000 millones de euros. Entre estas iniciativas se encuentra una rebaja de impuestos de 10.000 millones de euros mediante la reducción del IVA del gas o de la luz. También medidas destinadas a la clase media y trabajadora como la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible o la gratuidad del transporte en Cercanías y Media Distancia. Asimismo, el Gobierno adoptó también ayudas directas a los sectores más afectados como los transportistas, agricultores e industria gasintensiva. Gracias a la eficacia de estas medidas la inflación en España lleva tres meses consecutivos moderándose y ya es la segunda más baja de la zona euro. En este sentido, el Gobierno mantiene el compromiso de seguir adoptando las medidas necesarias para aliviar a la mayoría social del país el impacto del encarecimiento de precios derivado de la invasión rusa de Ucrania. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

