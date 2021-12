Almería 220.000 almerienses podrán beneficiarse de la Tarjeta Joven de Transporte jueves 02 de diciembre de 2021 , 20:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los menores de 30 años contarán con un descuento mínimo de un 50% en autobús, metro, tranvía o catamarán de las áreas metropolitanas de Andalucía El Consejo de Administración del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería ha aprobado, por unanimidad de sus miembros, las bonificaciones a aplicar en la nueva Tarjeta Joven de Transporte de Andalucía que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio pondrá en funcionamiento a partir del próximo mes de enero. Este nuevo título joven ofrecerá descuentos de al menos un 50 por ciento en sus viajes en autobuses, catamarán, tranvías y metros que prestan servicio en las áreas metropolitanas de Andalucía. Según ha informado la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Eloísa Cabrera, que ha presidido la sesión del Consejo, con esta medida casi 220.000 jóvenes de la provincia menores de 30 años se podrán beneficiar de esta tarjeta en el ámbito del Consorcio de Transporte de Almería. Cabrera ha señalado que la crisis económica provocada por la pandemia está afectando especialmente al uso del transporte público regular de viajeros, que sufrió un drástico retroceso, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, con un descenso de la demanda de hasta el 95 por ciento. “Aunque se han ido recuperando paulatinamente los viajeros con el paso de los meses, todavía no se han alcanzado los niveles previos a la pandemia y, por ejemplo, los autobuses metropolitanos, han cerrado el pasado octubre con unos datos de demanda mucho mejores que los de 2020, pero que corresponden al 66 por ciento de los viajeros de ese mismo mes de 2019 –último año sin pandemia–. Todo ello a pesar de estar con una oferta de servicios del cien por cien en hora punta”, ha indicado la delegada. La Tarjeta Joven de Transportes nace para impulsar nuevas medidas que generen confianza y favorezcan el uso del transporte público. Esta tarjeta supondrá un descuento mínimo del 50 por ciento sobre el billete sencillo en los viajes en el ámbito metropolitano para los andaluces menores de 30 años, porcentaje que podría elevarse hasta el cien por cien para los jóvenes de Familia Numerosa de categoría especial. Por su parte, el director gerente del Consorcio ha añadido que para aplicar este descuento se utilizará el mismo procedimiento que está actualmente fijado para las tarjetas personalizadas de Familia Numerosa en los nueve Consorcios Metropolitanos de Transportes (las ocho capitales de provincia más la comarca del Campo de Gibraltar), esto es, aplicando la bonificación en recarga, por lo que indirectamente con esta solución estamos adicionalmente favoreciendo el uso del transporte público al tener mayor saldo disponible para su consumo en transporte público. Según explica Carmona “la Tarjeta Joven de Transportes se pondrá en marcha en enero de 2022. Actualmente se está trabajando en adaptar el software para incorporar estos nuevos descuentos a las máquinas y en el diseño de la tarjeta” . La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio informará en breve de los pasos para la obtención de esta Tarjeta Joven de Transportes, cuyo uso es personal e intransferible, por lo que llevará sobreimpreso la foto del usuario, así como su nombre y DNI/NIE. Para el caso de una persona joven y de familia numerosa, la tarjeta que deberá expedirse es la de Familia Numerosa sobre la que se aplicará en recarga la doble bonificación. La tarjeta se podrá solicitar on-line, rellenando un formulario en la web del Consorcio, o de forma presencial, presentando el formulario impreso y la documentación original solicitada (DNI/NIE, Certificado de empadronamiento y fotografía a color tamaño carnet). En ambos casos, cuando la tarjeta esté lista se avisará por sms o correo electrónico de su envío por correo postal a su dirección o su recogida en las oficinas conforme a lo que haya indicado en su solicitud. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

