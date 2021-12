Almería La ministra de Ciencia e Innovación visita la PSA jueves 02 de diciembre de 2021 , 19:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha defendido este jueves el papel de la ciencia y la tecnología para construir una economía más sostenible y ha destacado el compromiso del Ministerio para facilitar la adaptación del tejido productivo a la transformación verde y digital. En este sentido, ha anunciado que la Agencia Estatal de Investigación -organismo adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación- destinará 296 millones de euros para la consecución de la transición ecológica y digital a través de una convocatoria de investigación básica. “Con esta iniciativa queremos facilitar el camino de la ciencia y la innovación como palancas de recuperación y transformación de nuestro país”, ha explicado Morant durante el acto celebrado por el 40 aniversario de la Plataforma Solar de Almería (PSA), en el que ha hablado sobre las iniciativas del Gobierno para avanzar hacia un futuro más sostenible Durante la jornada, Morant también ha puesto en valor la contribución de la PSA a la transición energética y a la lucha contra el cambio climático en España. Esta plataforma, del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), es un centro de investigación y desarrollo dedicado a las tecnologías solares de concentración. “Desde Almería, la PSA contribuye a un suministro energético mundial limpio y sostenible, que ayuda a proteger el medio ambiente, el planeta y a las personas”, ha señalado. La PSA es una Infraestructura Científica y Técnica Singular que cuenta con la categoría de Gran Instalación Científica, otorgada por la Comisión Europea, gracias a su producción investigadora. A este respecto, Morant ha reconocido la labor de transferencia de conocimiento de la plataforma, con la que contribuye “al crecimiento e internacionalización de las empresas, fomentando la innovación y promoviendo el desarrollo de una industria termosolar española competitiva”. Para apoyar las infraestructuras científicas y técnicas singulares españolas, como la PSA, Morant ha señalado que el Ministerio de Ciencia e Innovación ha destinado una inyección extra, no incluida en las aportaciones ordinarias, de 75 millones de euros entre 2021 y 2022. “El objetivo es reforzar a estas infraestructuras de investigación, que abren puertas al futuro desde diferentes puntos de la geografía española”, ha subrayado. Plataforma solar de Almería Las actividades de investigación de la PSA están orientadas al establecimiento de un suministro sostenible de energía solar; a la introducción en el mercado de las tecnologías termosolares y de las derivadas de procesos químicos solares; y a reforzar la cooperación entre la industria y las instituciones científicas en el campo de la investigación, desarrollo y mercado de estas tecnologías. Morant ha señalado que las iniciativas adoptadas por el Gobierno en materia de transición verde han impulsado la apuesta por las energías renovables como la solar. “El Gobierno ha puesto la transición energética en la agenda política, adoptando un compromiso firme con la sostenibilidad, que comenzó con la derogación del Impuesto al Sol y ha culminado este año con la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética”, ha sostenido la ministra de Ciencia e Innovación. “Desde entonces, España y Europa han establecido un marco regulatorio favorable que aporta seguridad al sector fotovoltaico de cara al futuro. En consecuencia, tras una década de estancamiento, la energía solar en España ha resurgido y la apuesta por las energías renovables se ha disparado”, ha añadido. La ministra ha aclarado que, a pesar de los avances realizados, hay que seguir trabajando para hacer frente a otros retos que plantea el impulso a la energía solar. “El gran desafío de España es duplicar la energía renovable en diez años. Nos hemos establecido como objetivo alcanzar en 2030 un 42% de renovables en el uso final de la energía y hasta un 74% en el sector eléctrico”, ha dicho Morant. Para lograrlo, ha dicho, el Gobierno seguirá trabajando en otros retos como el sistema de almacenamiento, las energías de apoyo o un desarrollo industrial planificado que permita alcanzar un crecimiento continuo y estable y que consiga que España pase de ser un país importador de energía a una potencia exportadora en 2030. Morant ha visitado las instalaciones de la Plataforma Solar de Almería para conocer de primera mano la labor de sus trabajadores junto con la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Raquel Yotti; el director general del CIEMAT, Carlos Alejaldre; el director de la PSA, Julián Blanco; y el Subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente Arias.

