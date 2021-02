Capital 24 papeleras de recogida selectiva en la confluencia de centros educativos de La Rambla domingo 21 de febrero de 2021 , 18:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, insiste en “seguir mejorando los ratios de reciclaje, concienciando y dotando de medios que faciliten al ciudadano la correcta gestión de los residuos”



El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, ha iniciado este martes la instalación y distribución en la ciudad de las primeras 24 papeleras para la recogida selectiva de residuos. La Rambla, en un entorno próximo a diferentes centros educativos y en la que es una zona muy frecuentada por transeúntes, ha sido el punto elegido para iniciar la distribución de este mobiliario específico con el que el Ayuntamiento de la capital pretende “seguir mejorando los ratios en el reciclaje de residuos al tiempo que ofrece al ciudadano un nuevo servicio, cada vez más demandado”, explica la concejala del área, Margarita Cobos.



Estas unidades forman parte de la primera remesa adquirida por el Ayuntamiento. Son veinticuatro papeleras selectivas que incluyen tres compartimentos diferentes (papel y cartón, envases y residuos orgánicos), en un primer contrato de suministro que supone la inversión de casi 6.000 euros.



La instalación de estas papeleras selectivas “forma parte de los compromisos adquiridos por el Equipo de Gobierno con el grupo de Ciudadanos” y responde, además, “a la decidida apuesta que se viene haciendo en los últimos años por el reciclaje de residuos y el cuidado del entorno con un mayor énfasis en la atención hacia un tipo de recogida de residuos que colabora en la sostenibilidad y la mejora medioambiental”, insiste Cobos.



La edil popular recuerda que, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, “se seguirá aumentando el número de unidades de este tipo de mobiliario urbano, sobre todo y de manera especial, en los espacios más concurridos y de mayor tránsito”. En una misma papelera, con compartimentos independientes y separados, el usuario encuentra la posibilidad de depositar sus residuos, plásticos, papel-cartón y envases de vidrio; de modo que la proliferación de este tipo de papeleras selectivas “contribuirá a una mayor concienciación de todos los ciudadanos en lo que a los beneficios del reciclaje, la conservación del medio ambiente y la imagen y cuidado de la ciudad, se refiere”.



Nuevos contenedores

Cobos ha subrayado, en esta línea, la reciente adquisición de 50 unidades de contenedores para reciclaje de residuos: veinticinco para papel y cartón y otros tantos para envases ligeros, en lo que es respuesta a la creciente demanda ciudadana sobre este tipo de contenerización. "A ello se sumará, en breve, la instalación de contenedores específicos para la recogida de aceite de uso doméstico y, muy pronto también, la llegada de contenedores para residuo orgánico (marrón), en lo que será la introducción del quinto contenedor en la capital almeriense".

