2-0: El Almería hace medio buen partido en Mallorca

domingo 21 de febrero de 2021 , 20:03h

La UD Almería se marchó de Mallorca encajando un castigo demasiado grande según lo que se pudo ver sobre el rectángulo de juego. Los rojiblancos desarrollaron una buena primera mitad en la que los detalles determinantes vinieron en forma de penaltis: uno sobre Balliu no señalado con empate y el que ponía por delante a los locales al filo del descanso. Tras la reanudación se vio una muestra de la eficacia local, que solo necesitó una oportunidad para hacer el 2-0 frente a un conjunto almeriense que se estrelló en la muralla defensiva rival.



José Gomes decidía de nuevo introducir importantes novedades en el once inicial, formado por Makaridze, Balliu, Cuenca —que volvía tras lesión— Maras, Akieme, Robertone, Samú Costa, Corpas, Lazo, Villalba y Sadiq.



Los dos conjuntos iniciaron la contienda demostrando que querían alzarse hasta lo más alto de la clasificación. Tanto fue así que se vivirían varias intervenciones del portero indálico, así como diversas combinaciones rojiblancas con las que se generaban acciones de peligro. Conforme fue avanzando el duelo, los visitantes tendrían más presencia arriba.



En el minuto 31 se vivió una acción que pudo cambiar el sino del partido. Iván Balliu pisó área y fue derribado claramente por un rival. El colegiado señaló saque de esquina, pero la repetición demostraba que había contacto y que la jugada se parecía más a un penalti que a otra cosa. El VAR la miró, sin entender que el árbitro debía revisarla, así que se fue al limbo una infracción que parecía clara.



Sí se señalaría una pena máxima por mano en contra de la UD Almería. En un contragolpe mallorquín, tras un intento de Sadiq Umar en un mano a mano, el cuero terminaba impactando en esa zona del cuerpo de Maras. Abdón no perdonaba desde los once metros (1-0). Era el minuto 42.



Los rojiblancos buscaron meterse en la contienda tras la reanudación. De hecho, Samú Costa lo rozó con un disparo desde la frontal que salía rozando el poste. El Mallorca dio un paso atrás y esperó su oportunidad a la contra, por lo que José Gomes dio entrada a Juan Villar, acumulando más efectivos en la vanguardia.



Los locales estaban aplicando una muralla en su retaguardia con la que se estaba estrellando el Almería en su empeño por empatar. En esas, en el minuto 68, la efectividad de los pupilos de Luis García salió a relucir cuando aprovecharon un error almeriense para que Salva Sevilla hiciera el 2-0.



Desde el minuto 68, momento en el que marcó el virgitano, hasta el final todos los ataques fueron del Almería. Las dos llegadas más destacadas las protagonizó Juan Villar, quien, en el 74, remató alto desde la frontal del área y, en el 88, rozó el gol. Un central sacó bajo palos esta.



Por aquel entonces, el entrenador almeriense había introducido a Morlanes, Carvalho, Brian Rodríguez y Aketxe. No se pudo meter el cuadro rojiblanco en el choque y la conclusión dejó la sensación de que el resultado fue un castigo demasiado grande para los intentos de que no se consumara la segunda derrota consecutiva en LaLiga SmartBank.