Almería 25º aniversario de la creación de la Subdelegación de Defensa en Almería jueves 28 de octubre de 2021 , 19:30h

Ramón Fernández-Pacheco ha asistido al acto institucional presidido por el coronel Francisco Javier Frías Pardo, que ha resaltado la labor del equipo humano de la Subdelegación, "siempre dispuesto a servir"



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado en el acto conmemorativo por el vigésimo quinto aniversario de la creación de la Subdelegación de Defensa en Almería, que se ha celebrado este jueves en el Patio de los Naranjos, sede de la Subdelegación en la capital. Un acto institucional presidido por el coronel Francisco Javier Frías Pardo y que ha reunido a las autoridades militares y civiles de la provincia.



El subdelegado de Defensa en Almería ha destacado en su discurso “la historia de éxito” de este proyecto, “ahora ya consolidado”. Además, ha resaltado entre los logros de estos 25 años el “acercamiento a la ciudadanía” y ha puesto en valor el equipo humano que la forman, “siempre dispuesto a servir”.

Condecoraciones y premio literario

El acto ha incluido la imposición de condecoraciones y entrega de diplomas, además de la entrega de los premios del VIII Concurso Literario Escolar que consistía en hacer una carta sobre las actuaciones de las Fuerzas Armadas durante la pandemia del Covid-19, la conocida como ‘Operación Balmis’. El jurado ha elegido la carta de la alumna Dolores Valero Marín. La alumna del IES Aguadulce ha sido encargada de entregar la corona de laurel en el homenaje celebrado también este jueves a quienes dieron su vida por España.



Acompañado por la concejala de Presidencia y Planificación y primera teniente de alcalde, María Vázquez; la de Urbanismo, Ana Martínez Labella; y la de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca; el alcalde ha felicitado al subdelegado de Defensa en Almería por la efeméride celebrada. Un acto al que han acudido, entre otros, la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Maribel Sánchez; el subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

