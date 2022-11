Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería 25 municipios de Almería en los que donar sangre en noviembre domingo 06 de noviembre de 2022 , 11:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se llevarán a cabo cuatro sesiones especiales de donación de plasma, para continuar con su promoción entre la ciudadanía almeriense Los profesionales del Centro de Área de Transfusión Sanguínea de Almería visitarán un total de 25 municipios de la provincia a lo largo del mes de noviembre, para realizar hasta 32 colectas programadas de sangre y plasma. Esta actividad tiene como objetivo acercarse a los donantes y facilitarles su colaboración para mantener las reservas del Banco de Sangre y la producción de hemoderivados. Al igual que en meses anteriores, se llevarán a cabo sesiones dedicadas íntegramente a la donación de plasma, con el objetivo de incrementar la recogida de este componente sanguíneo. El Centro de Transfusiones recuerda que en Almería son necesarias una media de 60 donaciones diarias para garantizar la distribución de hemoderivados a los centros hospitalarios y con ello hacer posible que todos los pacientes que lo requieran puedan acceder a su tratamiento o someterse a una intervención quirúrgica, garantizando con ello el normal funcionamiento del sistema sanitario. Entre lo más destacado de la actividad prevista para el mes de noviembre, se encuentra la realización de cuatro colectas especiales de plasma, la primera de ellas el día 8 en el Espacio Escénico de Olula del Río de 17.30 a 21.30 horas. Dos de ellas se realizarán los días 15 y 16 de noviembre en las instalaciones del propio Centro de Transfusiones de 16.30 a 21.30 y el día 22 en el Centro de Asuntos Sociales de Huércal-Overa de 17.30 a 21.30 horas. La próxima semana habrá colectas programadas en el Centro de Salud de Arboleas (día 7), en el consultorio médico de Turre (día 7), en el Centro de Usos Múltiples de Oria (día 8), en Cajamar de Plaza Barcelona (día 9), en el Centro de Salud de Sorbas (día 9), en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (día 10), en el aparcamiento del Centro Comercial Torrecárdenas (día 11) y en el Salón Social de Alhama de Almería (día 11). Entre el 14 y el 18 de noviembre se podrá donar en el Centro de Salud de La Cañada el día 14, en el consultorio médico de Canjáyar (día 15), y en el de El Parador (día 16), Analítica Alimentaria (día 17) y en el polideportivo del Campamento de Viator (día 18). La siguiente semana los profesionales del Centro de Transfusión realizarán las colectas en el Teatro Multiusos de Huércal de Almería (día 21), en el Centro de Salud de Tabernas (día 22), en el gimnasio del Colegio La Salle-Virgen del Mar (día 23), en el consultorio médico de Pechina (día 23), en el Centro de Salud de San Isidro (día 24) y en el Centro de Salud de El Ejido Norte (día 25). El mes de noviembre terminará con las colectas programadas en los municipios de Níjar (día 28) en el Centro de Participación Activa), en los centros de salud de Vélez Rubio y Nueva Andalucía los días 28 y 29 respectivamente y el día 30 en el aparcamiento de Natursur y en el Centro de Salud de Albox. El autobús de las donaciones Además de estas colectas programadas, los donantes tienen a su disposición las propias instalaciones del Centro de Transfusiones, que están abiertas de lunes a viernes (excepto festivos) en horario de mañana. Igualmente, el Bus de Donación está estacionado cada jueves, de 16.30 a 20.30 horas, en la Rambla Federico García Lorca frente al Colegio Stella Maris. El Centro de Transfusiones agradece a todos los donantes su cooperación y destaca la colaboración de todas las asociaciones, especialmente de los voluntarios de la Asociación de Donantes de Sangre, así como de aquellas instituciones que facilitan tanto su tiempo, como los medios humanos y materiales de los que disponen. Para obtener más información sobre las diferentes colectas, los horarios o resolver cualquier duda del proceso de donación, se puede consultar la página web www.transfusion.granada-almeria.org, o llamar al teléfono gratuito 900 101 780. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

