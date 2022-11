Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar Logo y cartel del 75 aniversario de la Hermandad del Prendimiento domingo 06 de noviembre de 2022 , 11:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las instituciones acompañan la presentación La Hermandad Sacramental del Prendimiento celebró anoche en el Teatro Apolo de la ciudad de Almería, la presentación del logo y cartel de su 75 aniversario, en el que recorrerán las calles de la ciudad con varias actividades. El vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, junto a otras autoridades de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Almería, acompañaron a la Hermandad en una noche que revivió los mejores momentos del Padre Jesús en su Prendimiento, Jesús Cautivo de Medinaceli y Nuestra Señora de la Merced. ‘Arde. Late. Cree’, así se titula el cartel que el sevillano Martín Mena presentó anoche con el corazón, el fuego y los tres titulares de la Hermandad como verdaderos protagonistas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

