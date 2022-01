Capital 270.000 euros en la reforma del CDM Los Pinos de El Alquián viernes 21 de enero de 2022 , 17:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde ha comprobado el estado de las obras, donde se renovará el césped y se transformará la pista polideportiva para uso libre El fomento del deporte base es la meta que persigue el Ayuntamiento de Almería por medio del Patronato Municipal de Deportes e instalaciones como la del CDM Los Pinos de El Alquián se han mejorado y potenciado para cumplir este objetivo. Por ello, con el fin de mejorar el lugar que disfrutan alrededor de 200 niños, el alcalde de la capital ha visitado esta mañana el espacio. Ramón Fernández-Pacheco, junto al concejal de Deportes, Juanjo Segura y José Francisco Guirado, director deportivo del C.D. Español de El Alquián han supervisado el estado de las obras, donde se han invertido alrededor de 270.000 euros con el fin de reponer el césped artificial y realización de trabajos como la capa de regularización sobre el hormigón perimetral del campo, instalación de nuevas porterías de futbol 11 y fútbol 7, además de nuevas redes de fondo. En esta línea, Fernández-Pacheco ha calificado que se trata de “una reforma integral” para todo el complejo deportivo y, sin duda, “revertirá en que los vecinos de El Alquián puedan disfrutar de unas instalaciones de primer nivel como se merecen”. José Francisco Guirado, director deportivo del C.D. Español de El Alquián ha apuntado que “estamos muy agradecidos de que por fin se cambie el campo y quedamos a la espera para ver cómo son los resultados, nos vendrá muy bien para los 14 equipos y los niños compiten”. Entre otras cosas, se cambiarán las rejillas de ambos campos, se transformará la pista polideportiva en uso libre, modificando a su vez, el muro que la separa del campo de futbol 7. Asimismo, se hará también una rampa de acceso adaptado. Con la inversión en las instalaciones del CDM Los Pinos también se ha visto mejorada la fontanería de los vestuarios, ya que se ha hecho una red de fontanería separativa en todos los vestuarios y se han instalado grifos monomando en las duchas, para que la mezcla agua caliente-agua fría la haga cerca del punto de consumo. Posteriormente, se repararán los postes que sujetan las redes del campo, así como el cosido de estas, e incluso, la instalación de postes y redes en la pista polideportiva, que se está acondicionando para que será de uso libre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

