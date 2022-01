Vera entrega en FITUR su “Sol de Oro” y presenta una “infinita” oferta turística

viernes 21 de enero de 2022 , 17:39h

Vera entrega en FITUR su “Sol de Oro” y presenta una “infinita” oferta turística en la que destaca el turismo deportivo y el cultural

· La distinción honorífica de la ciudad “SOL DE ORO” ha sido otorgada a Felipe López Torres, gerente del Restaurante LUA Puerto Rey.

· “Vera, el destino donde tus planes no tienen fin” es la nueva campaña turística del municipio para promocionar la “infinita” oferta del destino.

· El turismo deportivo con el proyecto “Vera Sport Destination” y el Plan de Turismo Sostenible de Vera, "Bayra, la ciudad medieval", han sido el resto de platos fuertes del municipio en FITUR.

Madrid, 21 de enero de 2021. El Ayuntamiento de Vera, anualmente y coincidiendo con la celebración de la Feria Internacional de Turismo FITUR, concede las distinciones honoríficas Sol de Oro “Ciudad de Vera”, a las personalidades o instituciones que contribuyen a la promoción y dinamización turística del municipio dentro del ámbito nacional e internacional.

Los galardones llevan reconociendo durante 27 años “a todos aquellos que han contribuido de una u otra manera a engrandecer y mejorar la imagen y la marca turística de nuestro municipio” según ha detallado durante su intervención el alcalde de la localidad, José Carmelo Jorge Blanco, quien ha reconocido que “el turismo es uno de los principales motores económicos de Vera, por lo que tenemos que cuidarlo y poner en valor el trabajo de las personas e iniciativas privadas que lo hacen posible y ahí es donde cobra importancia este reconocimiento que hoy entregamos”.

Así, la concejal de Turismo, Catiana Soriano, ha desvelado que “el Sol de Oro de este año ha sido concedido a Felipe López Torres, gerente del Restaurante LUA Puerto Rey, por convertirse en un referente de la gastronomía local y gran exponente del mundo culinario de la provincia de Almería que, con un estilo emprendedor y singular así como su trayectoria impecable ha aportado su saber en el mundo de la restauración por tradición familiar, autenticidad y un valor experiencial y diferenciador a la propuesta turística del destino Vera, y muy especialmente a la costa veratense”.

Nueva campaña turística

El Ayuntamiento de Vera ha presentado en la Feria Internacional del Turismo su nueva campaña turística “Vera, el destino donde tus planes no tienen fin” que según ha explicado la concejal de Turismo, Catiana Soriano, “tiene el objetivo de promocionar la “infinita” oferta del destino”. La edil veratense ha detallado que “Vera es un destino ideal para toda la familia, seguro, accesible que cuenta con una infinita oferta turística en la que destacan el turismo deportivo y cultural, además del naturismo, la gastronomía, la naturaleza, el golf… Una amplia oferta turística que va más allá de su extraordinario clima y sus impresionantes playas reuniendo todo aquello que las familias y turistas buscan en sus vacaciones. Además de una excelente y amplia oferta hotelera y de restauración. Porque en Vera, las posibilidades son infinitas para las familias, los deportistas, los nómadas digitales, los que buscan nuevas experiencias de trabajo, los que quieren disfrutar sin barreras. Para parejas, amigos. Para nuestros mayores, jóvenes y niños...Con la nueva campaña de promoción que hoy presentamos, queremos transmitir precisamente, esta característica del destino porque en Vera, todas las posibilidades son infinitas: hay sol y playa, deportes de todo tipo, gastronomía, planes familiares, vida slow, teletrabajo todo el año, historia, cultura, tradiciones, etc. Esta nueva línea de trabajo nos va a permitir descubrir nuevas posibilidades para el destino, proyectos en los que ya estamos trabajando, y que servirán para afianzar a Vera como referente turístico en Andalucía. La campaña de promoción que podéis ver hoy aquí, abanderada por el símbolo de “infinito”, realza la imagen de Vera como el Destino donde los planes no tienen fin.

#VeraSportDestination

Uno de los recursos turísticos más destacados de Vera es su completa y variada oferta de turismo activo y deportivo, segmento en auge gracias a las extraordinarias instalaciones y espacios naturales con los que cuenta el municipio. Así, Vera se ha convertido en el destino ideal para los amantes del deporte. Para empezar, la localidad cuenta todo el año con un clima envidiable con temperaturas suaves y muchas horas de sol. Además de esta benevolencia climática hay que destacar la diversidad paisajística de la zona, la gran oferta de alojamientos para dar cobertura a todo tipo de deportistas, y las infraestructuras con las que dispone el municipio para la práctica de todo tipo de deportes y eventos deportivos: campos de golf, instalaciones de tenis playa permanentes, piscina cubierta, pistas polideportivas, clubs hípicos, etc.

De esta manera, el ayuntamiento de Vera, a través de la empresa pública “Ferial Vera” ha presentado el proyecto Vera Sport Destination, “con el objetivo de atraer a la localidad pruebas deportivas de alto nivel, federaciones y equipos procedentes de toda Europa para que realicen su pretemporada en Vera, convirtiendo a nuestro municipio en destino turístico-deportivo referente en Europa” según ha explicado la gerente de la empresa pública, Pilar Guerra.

Guerra ha explicado que “se van a llevar a cabo un gran número de acciones promocionales, partiendo de una campaña de marketing road, con la rotulación de camiones de empresas de transporte que circulan por toda Europa o el patrocinio de la deportista veratense Adelaida Marquenie, subcampeona de España de FORMULA KITE, con posibilidades de acudir a las próximas olimpiadas de París en 2024 y con la que el Ayuntamiento quiere vivir “el sueño olímpico” apoyándola”.

Por su parte, la concejal de Turismo, Catiana Soriano, ha indicado que “la ejecución exitosa de este proyecto traería consigo importantes beneficios económicos para el municipio como la prolongación de la ocupación de las plazas hoteleras, el incremento del gasto en restauración, hostelería, comercio y servicios. Por tanto, mayor uso y rentabilidad de las instalaciones públicas”.

Plan de Turismo Sostenible de Vera, "Bayra, la ciudad medieval" Vera ha realizado una firme apuesta por la conservación del patrimonio cultural y monumental centrada principalmente en el yacimiento del Cerro del Espíritu Santo, la antigua cuidad medieval de Barya, destruida por el terremoto de 1518. Las primeras excavaciones arqueológicas, realizadas por la Universidad de Granada en 2021, no solo han despertado una gran expectación en la comunidad científica internacional sino que además han supuesto el inmediato planteamiento de un ambicioso Proyecto General de Investigación.

Así, el Ayuntamiento de Vera ha presentado en FITUR el Plan de Turismo Sostenible, "Bayra, la ciudad medieval" con el objetivo de desarrollar un Parque Arqueológico Bayra Medieval, proyecto transversal de las Concejalías de Turismo y Cultura, que va a ser beneficiario de las ayudas que acaban de ser concedidas a la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense, a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos con Fondos Next Generation.

Según ha explicado la gerente de Ferial Vera, Pilar Guerra, “el objetivo es dotar al yacimiento de la importancia turística que se merece y convertirlo en un pilar fundamental para el desarrollo de la localidad”.

Durante el acto se ha presentado la producción audiovisual: “Vera, donde mi tierra llega al mar”, patrocinada por la Diputación Provincial de Almería. Según la concejal de Cultura, María Manuela Caparrós, “es totalmente indispensable una labor continua de difusión, una labor didáctica que acerque el Cerro del Espíritu Santo a la población y a los visitantes a través de unos recursos visuales que nos muestren la realidad histórica de cuanto allí aconteció, por ello hemos desarrollado una producción audiovisual a través de una reconstrucción virtual arqueológica y arquitectónica, que alterna las más altas tecnologías de levantamiento y diseño 3D, realidad virtual, recreaciones mediante representaciones con actores locales y video y fotografía, y basada en investigación científica documentada”.

