Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 28 mujeres y 20 menores viven una Navidad en Almería protegidos de la violencia machista martes 27 de diciembre de 2022 , 08:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Unas fiestas navideñas libres de violencia de género para 353 mujeres y sus menores El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) está promoviendo en estas fiestas navideñas unas vacaciones seguras para las mujeres y los niños acogidos en los 34 centros para víctimas de violencia de género de Andalucía. En esta ocasión, se espera que un total de 353 personas participen en el programa Vacacionantes: 176 mujeres y 177 niños, un 6,3% más que el año pasado. Esta iniciativa, que tendrá lugar desde el 23 de diciembre al 8 de enero, forma parte del proceso de recuperación de la infancia y la juventud expuestas a la violencia. Con actividades lúdicas y de ocio se pretende ayudarles a volver a su rutina educativa, social y emocional. En Andalucía, 353 víctimas de violencia de género (176 mujeres y 177 menores) formarán parte del programa Vacacionantes del Instituto Andaluz de la Mujer. En cuanto a las provincias andaluzas, Almería contará con 48 participantes (28 mujeres y 20 menores), 33 en Cádiz (17 mujeres y 16 menores), 24 en Córdoba (12 mujeres y 15 menores), 56 en Granada (25 mujeres y 31 menores), 19 en Huelva (12 mujeres y 7 menores), 49 en Jaén (21 mujeres y 28 menores), 43 en Málaga (20 mujeres y 23 menores) y 78 en Sevilla (41 mujeres y 37 menores). Este programa se implementa en toda la red de centros para ayudar a víctimas de violencia de género. Estos centros incluyen emergencias, casas de acogida y pisos tutelados. Durante aproximadamente tres semanas, se llevan a cabo actividades creativas, educativas, deportivas y cooperativas, así como juegos. El equipo de profesionales promueve la educación en valores para que los menores expresen sus emociones correctamente, resuelvan conflictos, respeten la diversidad y mejoren su autoestima. El objetivo es crear un espacio para divertirse, aprender, compartir y conocer su nuevo entorno. Entre las actividades planeadas se encuentran el amigo invisible con obsequios hechos por los acogidos, un taller de tarjetas navideñas, un club de lectura, un curso de cocina y repostería tradicional, el árbol de los deseos, yoga en familia, competencias deportivas con igualdad, salidas organizadas a eventos culturales, senderismo urbano o taller de villancicos populares. Atención integral y acogida a las víctimas. El Concierto Social de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, ofrece un sistema coordinado para proporcionar protección y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos. Esta ayuda se compone de atención psicológica, social, socioeducativa y jurídica. Desde su inicio, más de 60.000 personas han sido acogidas en este servicio en Andalucía. En 2023, Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha anunciado que el Gobierno andaluz aumentará la red de acogida con un nuevo centro en Granada y la ampliación del centro de Córdoba para alcanzar 500 plazas, un 5% más que antes. Para esto se invertirán medio millón de euros. En 2020 el presupuesto para este servicio se elevó a 27 millones de euros, un 7% más que en 2018, y se contrataron cerca de 100 profesionales adicionales. Actualmente, el Servicio de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género y personas dependientes a su cargo cuenta con 34 centros distribuidos en Andalucía. Esta red está compuesta por nueve centros de emergencia, ocho casas de acogida y 17 pisos tutelados, los cuales permiten que ninguna mujer se encuentre a más de 200 kilómetros de un recurso de acogida. Para acceder a estos tres niveles de atención se deben contactar los Centros Provinciales de la Mujer o llamar al teléfono 900 200 999. Los centros de emergencia son lugares que brindan seguridad a mujeres víctimas de violencia de género y a los niños que las acompañan, ofreciendo una atención inmediata las 24 horas del día, todos los días del año. Las casas de acogida son centros residenciales que ofrecen alojamiento a mujeres y menores, proporcionando un tratamiento integral para ayudarlas a superar la violencia sufrida. Los pisos tutelados son apartamentos independientes para uso familiar ubicados en edificios normales, destinados temporalmente a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos cuando pueden vivir por sí mismos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

