Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital 29 funcionarios y empleados municipales reciben el Escudo de Oro lunes 19 de diciembre de 2022 , 15:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez resalta “el cariño y la dedicación” de los trabajadores para “transformar” Almería La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha entregado el Escudo de Oro de la Ciudad de Almería a 29 funcionarios y empleados municipales que se jubilan con más de 20 años de servicio en la Casa Consistorial. A todos ellos ha dado las gracias por su trabajo, servicio y compromiso con los almerienses y les ha deseado lo mejor en la nueva etapa vital que han iniciado. Acompañada por el primer teniente de alcalde y concejal de Presidencia, Juan José Alonso, la regidora ha presidido un acto que se ha celebrado en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial y al que también han asistido otros miembros de la Corporación Municipal. Vázquez ha asegurado que “a vuestro lado he aprendido, sobre todo para mejorar la calidad de vida de los almerienses, y eso no hubiera sido posible sin el cariño y la dedicación que le habéis puesto a vuestro trabajo”. Asimismo, ha puesto en valor “la gran evolución de Almería en los últimos 20 años”, una transformación en la que ha sido “imprescindible” la colaboración de los empleados municipales. Por otra parte, la alcaldesa ha afirmado que “ahora se abre una etapa en la que vais a disfrutar de Almería desde otra perspectiva, pero las puertas del Ayuntamiento siempre estarán abiertas para recibir todas las críticas constructivas y seguirá siendo vuestra casa”. Finalmente, ha reconocido que “dejáis vuestra impronta, pero os lleváis todo lo que ha acontecido en nuestra ciudad en los últimos años” Los Escudos de Oro Este año los Escudos de Oro han sido impuestos a Pedro Luis Alarcón, Gonzalo Alcoba, Jaime Bautista, Carmelo Bentúe, Rosario Cañabate, Adrián Marcelo Cardozo, María del Mar de Torres, Juan Antonio del Águila, Joaquín García, José Manuel González, Elvira Herrero, Manuel Antonio Lloret, Francisco López, Carlos Martínez, José Moreno, Juan Ojeda, Rosa María Parra, Enrique Pasamontes, Andrés Pérez, Antonio Pérez, Juan Antonio Quesada, María Rosario Quirantes, José Antonio Ramírez, Urbano José Rodríguez, Constantino Rodríguez, Eusebio Ruano, Adela Sánchez, Juan Sánchez y José Miguel Verdegay. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

