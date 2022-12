Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El Gobierno de Sánchez redujo la ayuda para rehabilitar el Hospital Provincial

lunes 19 de diciembre de 2022 , 15:08h

Matarí: “La Subdelegación del Gobierno no puede ni debe usarse con fines partidistas”



El diputado nacional, Juan José Matarí, ha lamentado el constante uso partidista que hace el PSOE de la Subdelegación del Gobierno. En este sentido, ha criticado que el subdelegado, José María Martín, haya atribuido al ministro José Guirao la concesión de la ayuda del 1,5% Cultural a la Diputación para la rehabilitación del Hospital Provincial

“Todos los almerienses saben que quien tramitó y concedió esta ayuda fue un gobierno del PP, así como su ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. No sé qué es más preocupante, si tratar de atribuir a un Gobierno del PSOE esta ayuda o el desconocimiento de atribuir a José Guirao una subvención que tramita y paga el ministerio de Fomento”.

En este sentido, ha recordado que “el subdelegado no ha comentado en su comparecencia pública que el Gobierno de Pedro Sánchez no sólo no ha concedido esta ayuda, sino que la ha reducido en 175.236 € con respecto a lo aprobado por el Gobierno del PP que sí la tramitó y concedió”, ha revelado el diputado nacional.

Juan José Matarí ha subrayado que “el PSOE nos tiene acostumbrados a utilizar la Subdelegación como un cortijo. Hace unas semanas subían en las redes una foto con Zapatero en un acto de partido y ahora utilizan sus medios para hacer falsa publicidad y vender como logros del PSOE acciones impulsadas por gobiernos del Partido Popular”.

El diputado nacional ha pedido mayor rigor a Martín a la hora de hablar de proyectos tan importantes como el que ha acometido la Diputación Provincial de Almería para conservar el único edificio civil del siglo XVI que sigue en pie en la ciudad, transformar el Casco Histórico y sentar los cimientos del que será el Primer Museo del Realismo: “Los grandes logros del PSOE con la cultura en la provincia de Almería han sido negar la subvención para el Centro Pérez Siquier que presupuestó el Gobierno de Rajoy y reducir la ayuda económica para recuperar el Hospital Provincial”.

Por último, Matarí ha puesto en valor que desde el PP se hace en las instituciones de la provincia: “El Gobierno del Partido Popular en la Diputación apuesta por la conservación del Patrimonio y la Promoción de la Cultura en toda la provincia. Una muestra de ello no es sólo la puesta en valor del Hospital Provincial, sino la adquisición del Cortijo del Fraile, el apoyo sin fisuras a la Ciudad de la Cultura y la próxima apertura del Museo de Realismo Español”.