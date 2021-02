Deportes Ampliar 3-3: El filial desaprovecha una gran oportunidad de situarse en la zona alta domingo 14 de febrero de 2021 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los canteranos, que fallan numerosas ocasiones, empatan ante un rival directo como el Huétor Tájar. Debut de Escobar con dos goles El filial de la UD Almería, fruto de sus propios errores, desaprovechó una gran oportunidad de situarse en la zona alta de la clasificación tras terminar empatando a 3 goles con el Huétor Tájar, pese a que en la recta final ganaba por 3-1. Los rojiblancos supieron sobreponerse a un tanto inicial granadino gracias a las anotaciones de Fermín y un doblete del debutante Jordi Escobar. Sin embargo, los visitantes supieron sacar beneficio de los fallos de los canteranos para conseguir el reparto de puntos a falta de diez minutos. No comenzó bien la jornada, ya que, en el minuto 2, Esteban superaba a Lluís Tarrés en un golpeo de falta. Durante la primera fase, de hecho, los almerienses se vieron superados hasta que Fernando Santos realizó un movimiento táctico para pasar de un dibujo en 4-4-2 a un 4-3-3, con Caballero en banda y Escobar como referencia, que le dio más profundidad al Almería B. Fue entonces cuando el conjunto de la Academia encontró su mejor versión y el empate. Corría el minuto 22 cuando Jordi Escobar caía en el interior del área y el árbitro señalaba penalti. Fermín, engañando a Fidel, sería el encargado de poner su nombre al 1-1. El encuentro se tiñó en color rojiblanco. El segundo equipo de la UD Almería ganó espacios y se acercó con peligro a la portería contraria. En esas, en el 28, un centro de Robles se envenenó y Jordi Escobar metió la punta de la bota para marcar, siendo el 2-1. Pudieron los locales hacer otro, pero una acción individual de Cristian Olivera se marchó rozando el palo. Los almerienses quisieron más. El Huétor Tájar estaba completamente metido atrás, fruto de los intensos ataques de nuestros representantes. Así pues, en el minuto 39, Jordi Escobar conseguía su primer gol en el Almería B en una jugada en la que recortó dentro del área y superó a Fidel con un disparo cruzado. Con 3-1 se llegó al descanso. Parecía imposible que se le escapara al filial indálico el triunfo y más aún después de que Escobar tuviera dos oportunidades claras tras la reanudación. En concreto, el delantero vio como el meta hacía una gran parada tras recibir un pase de la muerte de Olivera, mientras que, en el minuto 62, el catalán enviaba el esférico al palo. Ahí todo cambió. En el minuto 70, después de que los canteranos perdonaran varias llegadas claras, el colegiado señalaba un dudoso penalti a favor del Huétor Tájar. Esteban no perdonaba y lograba engañar a Lluís Tarrés. Era el 3-2. El Almería B volvió a disponer de un acercamiento que pudo dar tranquilidad, pero cuando Robles estaba a punto de hacer el segundo metió la mano Fidel y lo evitó. El cancerbero estaba salvando a su equipo. Los almerienses perdonaron demasiado y lo terminaron pagando en el momento en el que, en el minuto 80, Esteban hacía un hat-trick mandando a la red un rechace de la defensa. No hubo tiempo para más. La UD Almería B desaprovechó una gran oportunidad de haberse acercado a la parte alta y, además, tiendo un compromiso pendiente. Al mismo tiempo, los canteranos pierden el golaveraje con un rival directo, el Huétor Tájar, que se impuso (1-0) en la ida. Ficha técnica: UD Almería B: Lluís Tarrés; Aitor Puñal, Manu, Carvalho, Fermín; Tomás, Robles, Olivera, Siles, Raúl Caballero y Jordi Escobar. CD Huétor Tájar: Fidel; Raúl, Quevedo, David (Mocho, min. 62), Alberto, Esteban, Mario (Carrillo, min. 52), Joaquín (Casado, min. 65), Andoni, Juanje (Alonso, min. 67) y Castillo (Alonso, min. 67). Goles: 0-1, min. 2: Esteban. 1-1, min. 23: Fermín (p.). 2-1, min. 28: Jordi Escobar. 3-1, min. 39: Jordi Escobar. 3-2, min. 71: Esteban (p.). 3-3, min. 80: Esteban. Árbitro: Morad El Ouazghari, de Melilla. Amonstó a Robles y Jordi Escobar por parte del filial de la UD Almería, así como a Joaquín, del Huétor Tájar. Incidencias: partido correspondiente a la decimosexta jornada de liga dentro del grupo IX-A de la Tercera División. El encuentro se disputó en el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos a puerta cerrada. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

