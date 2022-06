Economía 300 delegados de UGT analizan la reforma laboral en Almería viernes 10 de junio de 2022 , 12:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este viernes, 10 de junio, se ha celebrado una asamblea consultiva en Almería al que han asistido más de 300 delegados y delegadas de UGT, para analizar el impacto de la reforma laboral, y cómo afrontar las reivindicaciones pendientes. En la misma han participado el secretario General de UGT, Pepe Álvarez, la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla y la secretaria General de UGT Almería, Carmen Vidal. "Nos gustaría que los partidos más importantes de este país de manera definitiva se comprometan con la reforma laboral", ha señalado el líder de UGT. Según Carmen Castilla, “estamos haciendo asambleas por toda Andalucía para explicarle de primera mano a nuestros delegados y delegadas, para decirles cuáles han sido todos los adelantos y todos los avances que hemos conseguido en los últimos meses”. “Hoy hemos conocido el dato del IPC, que empeora el dato del IPC adelantado que conocimos hace unos días, hay que recordar que tenemos la renta per cápita más baja de España y, sin embargo, tenemos el dato del IPC más alto, hay familias trabajadoras que no llegan a fin de mes. A esto hay que sumarle que el 39% de los parados andaluces no cobran ningún tipo de prestación”, ha señalado. Según Castilla, “el primer día de campaña lanzamos nuestras propuestas sindicales a los partidos políticos que tengan a bien escuchar la voz de los sindicatos, en ese documento exigimos reforzar los servicios públicos y más después de la pandemia que hemos sufrido. A nadie se le escapa que durante la pandemia se tensionaron mucho los servicios públicos, la educación, la sanidad, la dependencia etc”. “Para nosotros es fundamental apostar por la industria, sino apostamos por ella no habrá empleo de calidad. El mes pasado bajó el paro en España y en Andalucía y, sin embargo, aumentó el paro en Almería y eso es porque dependemos de sectores muy inestables como por ejemplo el turismo o la agroindustria, ya que terminaron algunas de las campañas, no podemos tener esa volatilidad en el empleo”. “Necesitamos políticas decididas por parte de los gobiernos, que se comprometan a implantar un Pacto por la Industria, tenemos las condiciones geográficas y climáticas idóneas para poder implantar esa industria y empleo de calidad. Vamos a explicarle a los delegados esta reforma laboral que permitió que el mes pasado casi un 40% de los contratos que se realizaron fueron de carácter indefinido”, ha concluido. SUBIR SALARIOS ES LA PRIORIDAD Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha querido que sus primeras palabras sean “de solidaridad, de ánimo a los bomberos que han sufrido un accidente en el incendio de Málaga, uno de ellos todavía está hospitalizado y a los que están extinguiendo el incendio, que esperemos que en breve pueda estar controlado. Me van a permitir que reivindique la necesidad de que las administraciones, de manera muy seria, sean conscientes de que los fuegos ya no son solo una cuestión de verano, ya no son una cuestión de julio y agosto, ahora también los tenemos en junio, también los tenemos en mayo, y en ese sentido creo que es muy conveniente que los equipos se mantengan durante todo el año. Que no se escatimen medios para los equipos ni tampoco se escatime medios en materiales, los EPIS. Para ellos nuestro agradecimiento permanente porque siempre están ahí cuando los necesitamos”. “Vamos a hablar de la reforma laboral, vamos a hablar de los acuerdos que hemos llegado con el gobierno, de los ERTES que fueron el gran instrumento para poder superar la pandemia, vamos a hablar de las políticas sociales que fuimos acordando durante ese periodo de tiempo, algunas de ellas como el Ingreso Mínimo Vital que hoy continúa estando vigente. Vamos a hablar de la reforma de las pensiones, ya hay quien la quién la está cuestionando. Desde mi punto de vista se trata de pensar en las personas”, ha dicho. “Nadie puede poner en duda de las bondades de la reforma laboral, a mí me gustaría que aprovechando la campaña de elecciones en Andalucía eso se reconozca. Para nosotros es muy importante que este paso que hemos dado con este gran consenso social, porque ha habido un gran consenso social, tenga también consenso político. Nos gustaría que los partidos más importantes de este país de manera definitiva se comprometan con la reforma laboral, no solo con los temas de contratación sino también por lo que hace referencia al resto de cuestiones que está en la reforma laboral, que tienen que ver con el establecimiento de manera permanente y habitual de los ERTES”, ha exigido el líder sindical Según Pepe Álvarez, “tenemos abierta otra batalla, que es la batalla de los salarios y para nosotros ahora lo que hace falta es subir los salarios. España es un país que lleva con los salarios congelados prácticamente desde el año 2000, si contamos la masa salarial global del país desde el año 2008 nos han subido los salarios en nuestro país. A partir de aquí abrimos un proceso de conflicto muy serio y yo quiero que sea muy consciente el gobierno y la patronal, que esto no se salda sin subirlos los salarios. Y lo hacemos fundamentalmente por aquellos sectores que están menos organizados sindicalmente, por eso queremos hacer este proceso de acompañamiento de todos los sectores de tal manera que finalmente vayamos a movilizaciones de carácter general”. “Además, vemos cómo los empresarios no suben los precios en proporción a lo que suban las materias primas, es más, estos precios han venido para quedarse, no hay ninguna razón objetiva para no subir los salarios”. SALARIOS DIGNOS “Vamos a tener una batalla durísima con la patronal y con el gobierno si no está en una posición razonable, nosotros entendemos que hay suficientes trabajadores y trabajadoras para poder realizar el empleo que se oferta, me estoy refiriendo a las personas que están en nuestro país, tengan papeles, no tengan papeles, hay suficiente mano de obra para poder hacer frente a esas demandas”, ha dicho. “Lo que es indiscutible es que hay personas para trabajar en el sector de la hostelería en nuestro país, lo que es indiscutible es que el problema radica en el sueldo y en las condiciones de trabajo, lo que no se puede pretender es trabajar los fines de semana y el resto de la semana también, no se puede pretender que las jornadas de trabajo no sean de 8 horas y lo sean de 12 horas, lo que hay que hacer es con la mano de obra que tenemos en nuestro país pagar un sueldo decente”, ha concluido el secretario general de UGT. IPC DESBORDADO Por su parte, la secretaria general de UGT Almería, Carmen Vidal ha señalado que “hoy es un gran día en el que el secretario general vendrá a contar cómo hemos conseguido tantas mejoras a nivel nacional y contar todo el trabajo que aún nos queda por hacer”. “Hoy que hemos conocido los datos del IPC, estas propuestas respaldan a lo que venimos diciendo, ya que en Almería tenemos en la actualidad 14 convenios colectivos enquistados y tenemos a muchos trabajadores con un salario medio muy bajo, tenemos los peores salarios de toda España, por eso necesitamos que las patronales se sienten a negociar, que negocien con ganas y pensando que ellos siguen teniendo beneficios”, ha dicho. “El IPC nos está desbordando y los sueldos de los trabajadores no llegan para vivir y estamos llegando a una situación que puede ser muy crítica para la ciudadanía. Toca proteger a las familias a los trabajadores y trabajadoras, a la ciudadanía, a nuestro modelo productivo”, ha concluido Vidal. 