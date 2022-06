Opinión Reforma exitosa Adriana Valverde Más artículos de este autor Por viernes 10 de junio de 2022 , 12:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A pesar de los agoreros, de quienes vaticinaban que la reforma laboral iba a destruir empleos y un sin fin más de presagios negativos, la realidad que convalidan los datos es que el mercado de trabajo está respondiendo de forma muy positiva a los cambios normativos en materia laboral impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez, y lo que es mejor, lo está haciendo basándose en una mayor estabilidad para todos los trabajadores y trabajadoras. El número de parados en mayo fue de 2.922.991 en España, la cifra más baja desde noviembre de 2008. El total de desempleados no bajaba de los tres millones desde diciembre de ese año. En mayo, el paro se redujo en 99.512 personas, y ello con el panorama de incertidumbre internacional en el que vivimos. A pesar de la guerra y de sus consecuencias económicas, el mercado laboral está fuerte y está contribuyendo a sostener a nuestro tejido productivo. En Almería, el desempleo tiene un comportamiento distinto. Mayo es el mes en el que comienzan a finalizar los contratos de la campaña agrícola y, por esa razón, tradicionalmente sube el paro, como así ha ocurrido también este año. En Almería ciudad el paro también ha subido en 110 personas. En total hay 18.985 parados y, de ellos, 7.840 lo son de larga duración, representan el 41,30 por ciento. Un total de 9.437 personas registradas en el SEPE tienen más de 45 años, cerca del 50 por ciento. Hay pues trabajo por delante para las distintas administraciones para ir minorando esa cifra. El último Consejo de Ministros aprobó un Plan de Empleo para Andalucía dotado con 50 millones que tiene como objetivo mejorar la empleabilidad, especialmente de los parados de larga duración y personas mayores de 45 años que, en el caso de nuestra ciudad, se sitúan cerca del 50 por ciento. Frente a la parálisis y a la inacción del PP de Moreno Bonilla, que ha dejado sin gastar miles de millones de fondos destinados a acabar con la lacra del paro en Andalucía, el candidato socialista, Juan Espadas, ya ha expresado su compromiso de presentar de forma inmediata una propuesta para ejecutar esos fondos. El triste balance de Moreno Bonilla en políticas de empleo ha sido el despido a orientadores o no llevar a cabo formación para el empleo. Tampoco ha desarrollado instrumentos para trabajar con los ayuntamientos. En Almería lo sabemos bien, y Moreno Bonilla ha tenido como gran aliado de su inacción al alcalde, que dejó escapar más de 3 millones de euros del Plan Aire para contratar a parados, ya ni se molesta en solicitar el programa Andalucía Orienta y sigue sin contratar al personal necesario para desarrollar el Programa Operativo de Empleo de la UE. El candidato socialista Juan Espadas ha asegurado, por el contrario, que el gran objetivo del PSOE para los próximos cuatro años es cambiar el mercado laboral para lograr reducir cuestiones que, en el caso de nuestra ciudad afectan especialmente, como la precariedad laboral, la estacionalidad o el paro estructural. En España hemos aprobado una reforma laboral que ha recuperado derechos y está demostrando ser un elemento clave en la creación de empleo. En Andalucía estamos en un momento crucial, tenemos ahora la oportunidad de avanzar o ir hacia atrás. Los más de 25.000 millones de euros de fondos europeos que Andalucía tendrá asignados hasta 2027 para las distintas administraciones públicas servirán de gran ayuda para la primera opción, pero un gobierno progresista que los ejecute será el empujón definitivo. Adriana Valverde Portavoz PSOE en el Ayuntamiento de Almería 4 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)