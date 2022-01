Almería 300 personas se han inscrito en las Jornadas Andaluzas de Mediación Familiar jueves 20 de enero de 2022 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Profesionales del sector se citan mañana viernes en Sevilla con motivo del Día Europeo de la Mediación La Secretaría General de Familias, dependiente de la Consejería de Salud y Familias, ha organizado las primeras Jornadas Andaluzas de Mediación Familiar, que se desarrollarán mañana viernes en el Auditorio CaixaForum de Sevilla. Esta cita tiene lugar con motivo de la celebración, el 21 de enero, del Día Europeo de la Mediación. Según explica la secretaria general de Familias, Ana Mata, “trabajamos en reforzar el papel de la mediación familiar en Andalucía”, que constituye uno de los objetivos operativos del I Plan de Familia de Andalucía 2021-2025 de la Consejería de Salud y Familias. Mediante la realización de estas I Jornadas de Mediación Familiar, “se pretende crear un espacio en el que distintos profesionales de la mediación familiar ofrezcan sus puntos de vista y se compartan experiencias”, señala Mata, “con el objetivo de profundizar y difundir los beneficios de la mediación como mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos generados en el ámbito de la familia”. Las Jornadas, dirigidas a profesionales del ámbito de la mediación familiar y al público en general, se realizan de manera presencial y con retransmisión vía streaming. En total, han formalizado su inscripción más de 300 personas, tanto de Andalucía como de otros lugares de España. También se han apuntado profesionales de la mediación de Uruguay, Paraguay, México, Argentina o Ecuador. La cita se abre con un saludo remitido por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y será inaugurada por la secretaria general de Familias. Va a contar con la participación de profesionales de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional en el mundo de la mediación. “Acudirán personas comprometidas e ilusionadas profesionalmente con la mediación familiar, personas que están convencidas de que es necesario llevar al seno de las crisis en las relaciones familiares este enfoque restaurativo”, afirma Ana Mata. La primera conferencia correrá a cargo de Javier Alés, mediador y profesor titular de la Universidad Loyola (España) y Medalla al Mérito Profesional por la Escuela Española de Mediación y Gestión de Conflictos, bajo el título ‘La mediación familiar: situación de Andalucía en el marco europeo’. Posteriormente, expertas en mediación pasarán a presentar diferentes modelos e iniciativas en mediación familiar en la ponencia ‘Buenas prácticas en Mediación Familiar’, interviniendo Anna Vall Rius, Cristina Merino Ortiz e Inmaculada Jiménez. A continuación, habrá una ponencia sobre ‘La Realidad de los conflictos familiares’, a cargo de la magistrada Rosalía Fernández Alaya y, para acabar, se celebrará una mesa de conclusiones en la que participarán todos los ponentes. La clausura correrá a cargo de la subdirectora de Familias, Lourdes Cía Pedroso. La mediación familiar, a efectos de la ley 1/2009, de 27 de febrero, se entiende como un proceso extrajudicial para la gestión de conflictos no violentos que pudieran surgir entre los miembros de una familia o grupo convivencial, mediante la intervención de profesionales especializados que, sin capacidad de decisión sobre el citado conflicto, les asistan facilitando la comunicación, el diálogo y la negociación entre ellos, al objeto de promover la toma de decisiones consensuadas en torno a dicho conflicto. A estos efectos, la Consejería de Salud y Familias cuenta con un Registro de Profesionales de la Mediación Familiar provincializado, al que cualquier familia puede acudir ante un conflicto de estas características. Por otro lado, además de solicitar la designación de un mediador/a, la familia puede acceder de manera gratuita a este servicio si acredita un determinado nivel de rentas, equivalente al que da derecho a la justicia gratuita. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

