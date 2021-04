4 años de prisión para tres personas encargadas de patronear dos pateras

viernes 16 de abril de 2021 , 19:02h

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado penas de prisión de entre cuatro años y cuatro años y tres meses para tres personas acusadas de patronear dos pateras con siete y ocho ocupantes a bordo que fueron localizadas los días 15 de enero y 20 de junio del pasado año frente a las costas de Almería.



El Alto Tribunal andaluz ratifica así dos sentencias dictadas por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería y rechaza los recursos de apelación interpuestos por las respectivas defensas personadas en los dos procedimientos que se siguieron contra los patrones por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.



La primera de ellas condena a cuatro años de prisión a M.R. después de que sobre las 19,10 horas del día 15 de enero fuera localizada la patera que conducía cuando se encontraba a unas 12 millas náuticas al este de Loma Pelada. El hombre dirigía una embarcación de fibra tipo patera, de unos cinco metros de eslora y dos metros de manga, con un motor de 25 caballos con siete personas mayores de edad y nacionalidad argelina a bordo.



La embarcación, que partió de las costas de Orán sobre las 4,00 horas del mismo día, era "totalmente inadecuada" para el transporte de personas en una travesía de ese tipo ya que carecía de las "mínimas condiciones de seguridad", de iluminación y sistema de comunicación, toda vez que los ocupantes no llevaban chaleco salvavidas. En la embarcación había bidones de combustible con los que se recargaba el motor, que seguía en marcha mientras se producía el repostaje.



Además, durante el trayecto, que duró 16 horas "debido al fuerte oleaje", entró agua en la embarcación, viéndose obligados los ocupantes a achicar el agua usando bidones, por lo que la travesía puso en peligro la vida e integridad de todos los que viajaron a bordo.



El acusado "actuó en todo momento con pleno conocimiento de estar obrando contra lo establecido en la legislación española en materia de inmigración" y con la intención de "enriquecerse de forma ilícita", ya que recibió dinero por parte de todos los que iban a bordo para ocuparse de la conducción de la embarcación mediante un sistema GPS para guiarse. Asimismo, advirtió a todos que no dijeran nada si eran interceptados por las autoridades españolas.



En un segundo fallo, el TSJA ratifica la pena de prisión de cuatro años y tres meses para F.A. y C.S. por haber dirigido una patera de fibra de cuatro metros de eslora y dos de manga con ocho personas a bordo que iba propulsada por un motor de 25 caballos que fue intervenida sobre las 21,00 horas del día 20 de junio de 2020 a unas 28 millas náuticas al sur de Cabo de Gata.



La embarcación iba patroneada por C.S. desde que salieron de un lugar no concretado de la costa de Orán, aunque era ayudado en todo momento por F.A., quien controlaba el GPS y sustituía al otro acusado en alguna parte del trayecto. Los ocupantes de la patera habían pagado unos 2.500 euros por la travesía a una tercera persona.



Los inmigrantes estuvieron a la deriva antes de ser rescatados porque la embarcación se quedó sin combustible y no pudo alcanzar la costa. El viaje se llevó a cabo en una patera de tamaño "insuficiente" y carecía de medidas de seguridad, sin luces, agua o alimentos, con el consiguiente riesgo de vuelco de la embarcación o colisión con un buque de mayor tamaño, o caída al mar.

