Economía 4 destinos de Almería tienen el certificado de calidad turística Sicted domingo 17 de abril de 2022 , 17:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La comunidad cuenta con 54 destinos adheridos y 2.179 empresas gestionadas por este sistema que garantiza el compromiso con la calidad turística Andalucía revalida su liderazgo nacional de la certificación del Sistema integral de calidad turística en destino (Sicted). La comunidad blinda así esta posición gracias a sus 54 destinos, que corresponden a un total de 188 municipios de la región. A nivel nacional este sistema cuenta con 238 destinos, por lo que los andaluces suponen un 22,27% del total. Respecto a los servicios turísticos, la región cuenta con 2.179 (1.067 distinguidos y 1.112 adheridos) trabajando en Sicted, lo que la sitúa en segunda posición tras la Comunidad Valenciana. En total en España se contabilizan 15.797 servicios turísticos (6.087 distinguidos y 9.710 adheridos). De esta manera, los andaluces suponen un 13,8% del total (17,5% en el caso de los distinguidos y 11,4% de los distinguidos). "Desde la consejería que lidera Juan Marín seguimos trabajando de manera decidida por la calidad de nuestros destinos y empresas turísticas como demuestran estas cifras", ha asegurado la directora general de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, Marián Adán, quien ha subrayado "el esfuerzo diario de los profesionales del sector por avanzar en estos aspectos incluso en el peor momento de la historia del turismo". "En un contexto como el actual, en plena recuperación tras una de las crisis más importantes por las que ha pasado esta industria estratégica, debemos ser aún más competitivos si cabe respecto a otros destinos, para ello la calidad es un pilar fundamental. En este sentido, desde la Consejería de Turismo vamos a seguir avanzando en esta línea, ya que ser líderes en Sicted ayuda a nuestras empresas a diferenciarse y a Andalucía a posicionarse nacional e internacionalmente como un destino de excelencia", ha dicho Adán. La directora general ha valorado la necesidad "de seguir apostando por la calidad, por la seguridad, por la profesionalización y la formación", y ha recordado que, incluso durante la paralización de la actividad durante la pandemia, "las empresas y los destinos han seguido trabajando por mantener sus estándares y avanzar en la calidad de sus servicios". Los 54 destinos Sicted andaluces implican a todas las provincias al estar repartidos por todo el territorio. Son 188 los municipios andaluces que trabajan con el Compromiso de Calidad Turística. En Almería son cuatro destinos, que corresponden a 17 localidades, y 349 servicios turísticos (179 adheridos/170 distinguidos); en Cádiz son seis destinos (ocho municipios) y 150 servicios turísticos (85 adheridos/65 distinguidos); en Córdoba, 17 municipios y 246 servicios turísticos (79 adheridos/167 distinguidos); en Granada, seis entidades locales y un centenar de servicios turísticos (52 adheridos/48 distinguidos). Del mismo modo, en Huelva se registran tres destinos, que contemplan ocho localidades, y 122 servicios turísticos (44 adheridos/78 distinguidos); en Jaén son siete destinos, correspondientes a 56 municipios, y 259 servicios turísticos (97 adheridos/162 distinguidos); en Málaga hay cinco destinos, que aglutinan a 70 municipios, y 759 servicios turísticos (493 adheridos/266 distinguidos); y en Sevilla son seis localidades y 194 servicios turísticos (83 adheridos/111 distinguidos). Manuales de buenas prácticas y formación El Sistema integral de calidad turística en destino (Sicted) se estructura en manuales de buenas prácticas específicos para cada sector (36 en la actualidad), cuyo cumplimiento por parte de la empresa o destino adherido supone la consecución del distintivo Compromiso de Calidad Turística. El apoyo que se ofrece está dirigido a la formación de los profesionales y al asesoramiento técnico y de gestión de la empresa o servicio como recurso turístico. La Consejería de Turismo, que desarrolla este proyecto a través de un convenio de colaboración con el Gobierno central, realiza, entre otras actuaciones, tareas de formación a técnicos y profesionales del sector para incentivar la adhesión al sistema. Sicted tiene como objetivo lograr un nivel de excelencia homogéneo en todos los servicios y productos que componen la oferta de un mismo destino y contribuir así a mejorar la satisfacción del turista durante su visita. Por tanto, es un distintivo que garantiza un compromiso por alcanzar y mantener unas cotas de calidad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.