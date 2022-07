Sucesos 4 detenidos en 2 operaciones distintas por asaltar viviendas miércoles 20 de julio de 2022 , 18:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La primera actuación, la Guardia Civil tras una minuciosa investigación detiene en Adra (Almería) a 3 personas, por delitos de robo con escalo en interior de vivienda con moradores, desobediencia grave y resistencia a los agentes de la autoridad, además a uno de ellos también se le imputa el delito de atentado a 3 agentes de la autoridad En dos actuaciones distintas y sin relación entre sí, la Guardia Civil de Almería ha detenido a cuatro personas como autores de robos en interior de vivienda, en los municipios de Adra y La Mojonera (Almería), en la primera actuación, uno de los autores debido a la resistencia que ofrece durante la detención, causa lesiones leves un agente de la Guardia Civil y otro de la Policía Local de Adra y en la segunda actuación, el autor es localizado infraganti por el propietario de la vivienda y retenido con ayuda de varios familiares hasta la llegada los agentes de la Guardia Civil. Estas actuaciones se enmarcan en el permanente trabajo de la Guardia Civil en la provincia de Almería para la resolución y prevención de delitos contra el patrimonio. La primera Actuación es consecuencia de las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil de Adra (Almería), tras tener conocimiento a raíz de las denuncias presentas por las víctimas, en las que ponen en conocimiento de la Guardia Civil, que tres personas están realizando robos con escalo en interior de vivienda con moradores. El personal de la Guardia Civil encargado de la investigación en primer lugar recopila todos los datos recibidos a través de las denuncias presentadas y la recabación de las informaciones recibidas por los posibles testigos. La Guardia Civil tras examinar minuciosamente los hechos similares ocurridos por la zona, confecciona una lista de posibles sospechosos y organiza diferentes operativos de vigilancia dando como resultado positivo, tras ser identificados los autores cuando de madrugada acceden a una vivienda del municipio y sustraen la cantidad de 500 euros. Los agentes en un nuevo operativo localizan a los autores en el interior de las viviendas ocupadas donde residen y al percatarse de la presencia policial inician la huida, siendo detenidos con la colaboración de la Policía Local de Adra. Durante la detención de uno de los autores y debido a la resistencia ofrecida, un agente de la Guardia Civil y otro de Policía Local sufren lesiones de leve consideración. En la segunda actuación una patrulla de la Guardia Civil recibe aviso de que una persona ha accedido a un almacén anexo a una vivienda del municipio de La Mojonera (Almería) desplazándose al lugar con rapidez y antes de que el autor abandonara el lugar. El personal de la Guardia Civil constata que el autor tras escalar un muro de 1,90 metros, y a través de la cubierta llega hasta el patio interior que da acceso al almacén, además porta herramientas que habitualmente se utilizan para cometer este tipo de robos, por lo que proceden a su detención, como autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa. Tanto las diligencias como los tres detenidos de la primera actuación se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Berja (Almería) que decreta el inmediato ingreso en prisión de los autores. Las diligencias y el detenido de la segunda actuación se ponen a disposición de los Juzgados de Guardia de El Ejido (Almería). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.