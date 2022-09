Sucesos 40 detenidos por alquilar su identidad a irregulares para que trabajen lunes 12 de septiembre de 2022 , 15:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional desarticula una red criminal por delitos de falsedad, usurpación y fraude a la Seguridad Social Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red criminal dedicada a los fraudes en el ámbito laboral. En total se han detenido a 40 personas acusadas de cometer delitos de falsedad, usurpación y fraude a la Seguridad Social. Los investigadores tuvieron conocimiento de que ciudadanos de origen nigeriano, residentes en nuestro país, estarían presuntamente prestando su documentación o documentos falsos a terceros en situación irregular, para realizar actividad laboral suplantando la identidad del titular en las provincias de Madrid, Murcia, Alicante y Almería. Los titulares legítimos obtenían beneficio directo a través de parte del salario por los trabajadores así como un lucro indirecto a través del cobro de subsidio de desempleo y cotizaciones a la Seguridad Social. Realizadas diversas gestiones y tras analizar múltiple documentación tanto de empresas de contratación como de diversos estamentos administrativos, los agentes identificaron y localizaron a múltiples implicados procediéndose a la detención de 40 personas en Madrid, Alicante, Almería, Murcia y Toledo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

