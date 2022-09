Capital La serie ‘La Unidad’ grabará en Almería su tercera temporada lunes 12 de septiembre de 2022 , 15:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El consejero delegado de la EMAT, Carlos Sánchez, ha firmado un convenio con la productora ‘Buendía Producción’ en compañía del concejal Jesús Luque



La productora ‘Buendía Producción’ ha escogido Almería para grabar, en estos próximos meses, la tercera temporada de la serie ‘La Unidad’, la cual se emite en Movistar Plus+. Se trata de una serie creada por Dani de la Torre y Alberto Marini cuyas dos primeras temporadas ya están disponibles en esta plataforma. Este lunes, el consejero delegado de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), Carlos Sánchez, ha firmado en compañía del concejal de Promoción, Jesús Luque, el convenio para la filmación de estas imágenes en la ciudad. Tras este encuentro, con el director de producción de esta tercera temporada, Juanma Pagazaurtundua al frente, Sánchez ha reconocido que “es un placer que elijan, una vez más, a Almería como el lugar idóneo para la realización de rodajes”. Igualmente ha manifestado que “la actividad cinematográfica tiene un impacto económico muy relevante en nuestra ciudad porque genera empleo (directo e indirecto), promociona a las empresas de servicios, dinamiza el sector hotelero y de restauración y nos posiciona en el mundo del séptimo arte”. La trama de esta nueva entrega llevará al equipo liderado por Carla Torres (Nathalie Poza) hasta Afganistán, donde tendrán que enfrentarse a la amenaza del terrorismo yihadista desde una posición de alto riesgo que no habían experimentado hasta el momento. La firma favorece la promoción de Almería como lugar propicio para la realización de series y, con ello, la visibilización nacional e internacional de sus localizaciones. En el convenio suscrito se especifica que la ciudad de Almería aparecerá en los títulos de crédito de la serie y que se cederá algún elemento de atrezzo para enriquecer la Casa del Cine de la ciudad. Reparto El reparto habitual de La Unidad continúa al frente de este proyecto que contará de nuevo con Nathalie Poza (Goya Mejor Actriz de Reparto en 2021 por 'La boda de Rosa' y a Mejor Actriz Principal en 2018 por 'No sé decir adiós') como Carla Torres, Marian Álvarez (Goya a Mejor Actriz Principal en 2013 por 'La herida') como la agente Miriam y Michel Noher como Marcos, jefe de La Unidad. El cocreador y director de la serie, Dani de la Torre, ha indicado que “el desalojo de Kabul y la llegada de los talibanes ha sido algo que nos ha conmovido, fue una derrota para toda la humanidad que se ha cebado especialmente en las mujeres y los niños. Ahora ya nadie habla de lo que pasó y de lo importante que es y que sigue siendo esa derrota. Por eso hemos decidido que La Unidad viaje a Afganistán y vivir con ellos de cerca todo lo que ocurrió y sigue ocurriendo allí. Tenemos que visibilizar que, mientras en un país no se respeten los derechos fundamentales, si todos los demás países nos rendimos, hemos fracasado". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

