Almería 400 establecimientos de ASHAL hacen campaña contra la explotación sexual martes 28 de septiembre de 2021 , 19:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La campaña, puesta en marcha por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, repartirá en bares, restaurantes y hoteles 15.000 posavasos con el lema “#No trates con la explotación sexual”





El subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente, y el presidente de la Asociación provincial de empresarios de hostelería (ASHAL), Pedro Sánchez-Fortún, han presentado esta mañana una campaña de sensibilización contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, auspiciada por la Subdelegación, en la que van a participar 400 establecimientos en Almería. La acción consistirá en el reparto, por parte de ASHAL, de 15.000 posavasos a bares, restaurantes y hoteles con el lema “#No trate con la explotación sexual”.



“La relación entre la inmigración irregular y la trata de mujeres con fines de explotación sexual es directa. En Almería, al ser una provincia receptora de mucha inmigración, se establece una relación entre redes de inmigración, trata y prostitución”, ha afirmado el subdelegado, Manuel de la Fuente, quien ha señalado también que la trata es una “forma moderna de esclavitud”.



Para De la Fuente “la trata y la prostitución se sustentan en la mercantilización de las mujeres, a quienes se cosifica, considerándolas un objeto, un intercambio mercantil. Es muy importante hacer estas campañas de concienciación para que la sociedad deje de consumir. Si no hay consumo, no hay posibilidad de que haya oferta. Sin consumo, no hay prostitución”, ha resaltado. De ahí que la campaña pretenda concienciar a la sociedad sobre que el consumo de prostitución perpetúa esta modalidad de esclavitud.



“Queremos ser parte de la solución de muchos de los problemas que tiene la sociedad y la trata con fines de explotación sexual es uno de ellos. Tenemos, entre todos, que intentar desincentivar su consumo y erradicarlo poco a poco. En principio, esta iniciativa se desarrollará en la ciudad de Almería pero la vamos a llevar a toda la provincia, a más de 400 establecimientos asociados, que servirán como altavoz para sensibilizar contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual”, ha expuesto, por su parte, Pedro Sánchez-Fortún, presidente de ASHAL.



La iniciativa ha sido impulsada desde la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación. Su responsable, Raquel Contreras, afirmaba hoy que “la campaña es la forma más fácil de acercar a toda la ciudadanía el rechazo que debe mantener ante la trata con fines de explotación sexual”. “La trata es rechazada por la mayor parte de la sociedad, lo que no se rechaza es la prostitución y tenemos que tener muy claro que prostitución y trata van de la mano”, ha explicado.





Datos sobre el consumo de prostitución

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estiman que solo el 2% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen libremente. El resto, el 98%, son prostituidas y esclavizadas por redes de trata. Por otra parte, se trata de una actividad plenamente masculinizada, puesto que los consumidores de prostitución son hombres en un 99%, en tanto que las víctimas de trata son mujeres y menores en un 95%.



España es el primer país de Europa en el consumo de prostitución y el tercero a nivel mundial, según datos de Naciones Unidas. Este negocio ilícito mueve al día en nuestro país 5 millones de euros. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estiman, sin embargo, que estas cifras son solo la punta del iceberg, ya que las mujeres identificadas como víctimas de trata apenas llegan a un tercio del total. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.