Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital 400 figuras y nuevas escenas para el Belén Municipal miércoles 07 de diciembre de 2022 , 22:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa y el obispo de Almería han visitado esta mañana el Nacimiento, que ha sido elaborado por la Hermandad del Prendimiento El Belén Municipal es otro de los atractivos fijos de la programación de Navidad del Ayuntamiento de Almería que se puede visitar en el Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’, sin cita previa, hasta el 6 de enero, todos los días, en horario de 10.30 a 14.00 h, y de 17.00 a 21.00 h. Sólo cerrará por la tarde los días 24 y 31 de diciembre, y el 5 de enero. Hoy ha recibido la visita institucional de la alcaldesa, María del Mar Vázquez, que ha estado acompañada por el concejal delegado del Área de Cultura, Diego Cruz, del obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, y el diputado de protocolo de la Hermandad del Prendimiento, Rafael Quero. La regidora ha afirmado que “la visita al Belén municipal es ya una tradición en estas fechas navideñas, como lo es que sea la Hermandad del Prendimiento la encargada de su montaje a través de su taller de belenes, y a la que quiero felicitar porque, un año más, han hecho un excelente trabajo de artesanía y por el cariño que ha puesto como todos los años en este Belén tan especial, que cuenta con más de 400 figuras, con representación de 19 pasajes bíblicos y más de cuarenta edificaciones. Desde aquí quiero invitar a los almerienses a visitarlo en el Museo de la Guitarra Antonio de Torres hasta el 6 de enero, en horario de mañana y tarde”, ha señalado María del Mar Vázquez. El obispo también ha querido mostrar su mensaje de gratitud hacia la Hermandad del Prendimiento y ha compartido que “siempre que veo un Belén me fijo en dos cosas, que es en la altura de Herodes, que es el orgulloso, el que mira a los demás desde arriba, y en la bajura de Cristo, que es el humilde, que mira a los demás cara a cara. Creo que eso es lo fundamental de un Belén y, en el medio, entre la altura y la bajura, está la vida diaria de cada uno de nosotros. Espero que este Belén nos ayude a comprendernos mejor y animo a todos a que vengan a visitarlo”, ha indicado Gómez Cantero. Por último, Rafael Quero ha corroborado que “lo preparamos con mucho cariño y amor, es lo importante para que salga bien. Una vez puesta la tarima es distribuir los espacios y lo más importante es situar el Nacimiento en el mejor sitio, a partir de ahí todo va sobre ruedas”. Datos técnicos El Belén está formado de aproximadamente 400 figuras, teniendo estas un tamaño de entre 10 y 25 centímetros de altura, y están realizadas con barro cocido (terracota), modeladas y pintadas a mano, con las vestimentas propias de la época, y representan los personajes más característicos de un Belén. Así se pueden encontrar pastores, soldados, Reyes Magos, personajes de oficios, personajes relevantes del Nacimiento, ángeles o animales como ovejas, gallinas, camellos, caballos, burros o cerdos. De las figuras citadas, un total de 32 son autómatas. Se han introducido más de cuarenta edificaciones de dimensiones variables, que representan viviendas de la época, establecimientos característicos (panadería, herrería, carnicería, taberna, mercado...), así como otras edificaciones relevantes (Castillo de Herodes, Portal de Belén, cueva de la anunciación, lavadero, noria, sinagoga…..). Todas las edificaciones están provistas de luz interior para dar un efecto realista. En lo que respecta a los pasajes o escenas bíblicas que se incluyen en el montaje del belén, podemos hacer referencia a: el Nacimiento, el Castillo de Herodes, la Huida a Egipto, la Anunciación a los pastores, la Adoración de los Reyes, la visitación a Isabel, la matanza de los inocentes o la visita de los Magos al rey Herodes. Además, de escenas menos comunes se encuentra el empadronamiento, el sueño de San José y la presentación del Niño en el templo, hasta un total de 19 pasajes. En el Belén se pueden observar varios ambientes o zonas totalmente distintas. Así, hay zonas de montaña, desierto, zonas agrícolas y un río que atraviesa la mayor parte del escenario y desemboca en un lago, distinguiendo distintos tipos de vegetación y fauna. Tanto el río como el lago constan de un circuito cerrado con un motor elevador de agua para dar la sensación real de que el agua cae al lago en la desembocadura. Para su montaje han sido necesarios más de veinte metros de tela de aspillera, cincuenta botes de espuma de poliuretano, 200 kilogramos de albero, 200 kilos de gravilla y otros 200 de arena. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

