Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Los JDM de Campo a Través reúnen a más de 300 atletas jueves 08 de diciembre de 2022 , 08:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió a la tradicional celebración de esta prueba que se realizó en Alborán Golf La 38º edición de los Juegos Deportivos Municipales ha arrancado con gran afluencia de deportistas. La prueba de la disciplina de atletismo de Campo a Través se celebró durante las jornadas del 12 de noviembre y el 3 de diciembre, a partir de las 10:00 horas de la mañana en el Alborán Golf. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió a la prueba celebrada el pasado 3 de diciembre para contemplar el estado de los deportistas que acudieron al Campo de Golf de El Toyo y, posteriormente, a la entrega de premios que sucedió con el final de la jornada. Fueron más de 300 deportistas los que participaron en cada prueba. Asimismo, tuvieron que trazar un circuito adaptado a las distancias que se marcan para cada categoría de edad, que fueron desde prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil, senior y veteranos, tanto masculino como para femenino. La segunda jornada se trataba de una prueba valedera para el Campeonato Provincial de Cross. Por su parte, Juanjo Segura ha manifestado que “es una alegría regresar a los Juegos Deportivos Municipales, donde el deporte base muestra su talento, Campo a Través se trata de una de las carreras más vistosas y atrae a muchos deportistas cada año”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

