Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 4,5 millones de euros en el aire por la huelga de letrados en Almería miércoles 08 de marzo de 2023 , 18:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La protesta contra el Ministerio de Justicia deja unas 5.000 demandas pendientes y casi 1.400 juicios suspendidos Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han estado en huelga indefinida durante siete semanas, lo que ha resultado en alrededor de 5.000 demandas "sin admitir" y la suspensión de 1.392 juicios. De acuerdo a los registros de la Secretaría Coordinadora Provincial al 3 de marzo, se han suspendido un total de 2.708 actuaciones. Se considera que esta cifra es solo "la punta del iceberg" ya que no hay procesos en trámite, subastas, entregas de cantidades o lanzamientos. De las 2.708 actuaciones suspendidas, 1.310 son aquellas que requieren únicamente la presencia del LAJ y también existen alrededor de 5.000 demandas que aún no han sido admitidas. Ministerio de Justicia La huelga de los letrados de la Administración de Justicia es un pulso que este colectivo mantiene con el Ministerio de Justicia para cumplir los acuerdos alcanzados con el anterior gobierno y para mejorar las condiciones laborales y salariales de los letrados. El Ministerio de Justicia es el principal objetivo contra el que los letrados dirigen su huelga . Se ha advertido que ha habido una disminución en las suspensiones, pero se considera que esta disminución es engañosa debido a la falta de señalamientos. Esto se debe a que el proceso está prácticamente paralizado. La Secretaría Coordinadora en Almería ha informado que la jurisdicción civil y mercantil es la más afectada, con 958 actuaciones suspendidas. La jurisdicción social también está muy afectada, con 682 actuaciones suspendidas. Esto es preocupante ya que los nuevos señalamientos pueden retrasarse hasta el año 2027 debido a la gran cantidad de casos pendientes. Se estima que hay 4,5 millones de euros paralizados en la provincia de Almería. Sin embargo, los LAJ han decidido entregar las cantidades correspondientes a pensiones de alimentos de menores y personas vulnerables por conciencia y responsabilidad. Según la Secretaria Provincial, la huelga indefinida tiene un seguimiento constante superior al 50%, con picos en momentos puntuales por encima del 70 o 75%. Los servicios mínimos establecidos son del 30% al 40% de lo LAJ y se están cumpliendo sin problemas en casos como presos, violencia de género, menores, vulnerables, inscripciones en registro civil y bodas ya programadas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

