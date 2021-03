Sociedad Ampliar 5 plantas que ayudan a reducir el estrés y mejoran la productividad en tu espacio de teletrabajo Escucha la noticia El teletrabajo cada vez está más presente en la sociedad, da igual que sea a causa de una pandemia, por mejorar la situación económica de la empresa o bien para facilitar la conciliación familiar en determinados casos, lo cierto es que estamos ante una nueva etapa laboral que será la realidad de millones de españoles. A pesar de que el teletrabajo era algo que se llevaba practicando en los últimos años, no ha sido hasta la llegada del covid-19 que millones de puestos de trabajo se han trasladado a los hogares, pero lo curioso como apuntan en planet51.es es que esta medida que se tomó como algo temporal, en muchos casos va a ser algo definitivo, se ha detectado un gran ahorro y mejora de las condiciones laborales de muchos empleados, viendo el rendimiento de los mismos como ha despegado en los últimos meses. Para conseguir una unión perfecta entre eficiencia y comodidad lo ideal apostar por muebles cómodos y una organización óptima, pero lo más importante según ellos es la incorporación de plantas en la decoración. Efectivamente, las plantas pueden ser de gran ayuda en muchos aspectos, en este caso en el cual nos referimos a oficinas en el hogar. Los creadores del portal de decoración e interiorismo socialwin.es nos dicen que “pueden mejorar considerablemente el nivel de estrés y por consiguiente hacer que nuestra productividad aumente”. Puede parecer algo exagerado, pensar que una simple planta nos ayude a mejorar en estos puntos, pero la incorporación en oficinas de un ser vivo, el cual está íntimamente relacionado con el exterior y la naturaleza, puede hacernos sentir más conectados con esa parte interna que desea disfrutar del aire libre y la naturaleza. Aunque cualquier planta pudiera ser ideal para decorar la oficina de nuestra casa, lo cierto es que hay tan sólo unas pocas que son realmente efectivas para este propósito. Podríamos reducir el número de especies a 5. Monstera deliciosa La monstera deliciosa o costilla de Adán, como se la conoce popularmente, sería la reina de todas las plantas de interior que serán las mejores compañeras de trabajo. Según vemos en la siguiente web especializada, esta planta se caracteriza por tener unas hojas grandes con surcos muy definidos en las mismas, el color de sus hojas y de la planta en sí es de un verde intenso realmente llamativo, siendo una de las plantas de interior más bonitas y decorativas. Esta planta es realmente especial por su estética tropical, la cual está muy marcada en su origen, pues proviene nada más y nada menos que de las selvas tropicales, las cuales se caracterizan por tener luz del sol indirecta y por un clima cálido con cierta humedad. Tilansia Otra de las plantas ideales para oficinas es la Tilansia, una planta que puede recordar al viento por la forma de sus hojas, las cuales crecen hacia arriba con ligeros giros a lo largo de las mismas. A diferencia de la monstera, esta planta no es tan llamativa pero no debe menospreciarse pues la combinación de la forma de sus hojas con los colores verde oscuro y claro junto con un toque amarillo, harán que cualquier oficina tenga un toque más natural y agradable. Fitonia En este caso hablamos de la planta Fitonia, planta que no tiene hojas grandes más bien estamos ante la típica planta de hojas pequeñas pero que debido a sus colores posee una belleza inigualable. Sus hojas son muy características, en ellas se mezclan por un lado el verde oscuro junto con un tono más blanquecino de los nervios, para hacer el contraste final con el reverso de la hoja, el cual tiene un color verde más claro que hace las delicias de cualquier amante de las plantas de interior. A pesar de ser la más común la fitonia de hojas verdes, lo cierto es que también se pude encontrar en tonos rojos y amarillos. Crassula ovata La crassula ovata o planta de jade, es una planta de tipo suculenta pero que crece en forma de árbol, por lo que también se la conoce en varios lugares como árbol del dinero, el cual simboliza la abundancia, algo ideal para una zona de trabajo. El punto fuerte de esta planta, según leemos en este blog, es la mezcla perfecta entre las hojas de una suculenta, las cuales son más pequeñas y carnosas, junto con la estética de un árbol, pues las hojas crecen al final de unos pequeños troncos con un tono marrón claro realmente bonito. Kalanchoe Para finalizar, sólo queda mencionar una planta que tenga un poco de color que no sea el característico verde, en este caso es la Kalanchoe, una planta de tamaño pequeño, la cual tiene hojas de color verde y unas flores de colores muy vívidos , eso sí, recuerda que las flores no saldrán hasta principios de la primavera. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)