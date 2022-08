Capital 500 años del terremoto que destruyó Almería viernes 19 de agosto de 2022 , 17:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento recordará la efemérido, y adjudica el contrato de suministro de maquinaria de climatización para diferentes dependencias municipales y aprueba ayudas económicas a familias con menores y de emergencia social Con motivo del quinto centenario del terremoto ocurrido en Almería, en septiembre de 1522, que prácticamente destruyó la ciudad, el Ayuntamiento de Almería está trabajando en la organización de diferentes actividades en recuerdo de esa efeméride. Así lo ha anunciado hoy el portavoz adjunto del Equipo de Gobierno municipal y concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, tras la Junta de Gobierno Local en la que se ha aprobado, entre otros asuntos, la adjudicación del contrato menor de servicios para la celebración de actividades conmemorativas del terremoto de Almería de 1522, a la Asociación Cultural Maquén Sefarad, por importe de 7.000 euros. “Visitas guiadas, exposiciones con elementos gráficos y audiovisuales en la Sala Jairán del Centro de Interpretación Patrimonial y la realización de una visita guiada por la ciudad, entre otras, serán algunas de las actividades que darán contenido a esta conmemoración”, ha apuntado Sánchez. Ha recordado el portavoz municipal que “el terremoto de Almería del 22 de septiembre de 1522 fue el terremoto más destructivo de la historia de España”. Con una magnitud de 6,8 a 7 grados en la escala de Richter, supuso la destrucción total de la ciudad de Almería, provocando además graves destrozos en otras 80 poblaciones cercanas.”Un suceso y una efeméride que ahora el Ayuntamiento quiere conmemorar y recordar”, ha explicado. Se estima que su epicentro se situó entre la capital de Almería y el Valle del Andarax, cerca de Alhama de Almería, un terremoto que además de en Almería tuvo su afección sobre municipios de la provincia de Granada, alcanzando incluso a la propia Granada capital y su Alhambra. Contratos de suministros y aydas a familias Además de lo anterior, la Junta de Gobierno celebrada hoy viernes, presidida por la alcaldesa en funciones, María del Mar Vázquez, ha adjudicado también, a propuesta del área de Economía y Función pública, el contrato menor para el suministro, instalación y puesta en servicio de maquinaria de climatización para diferentes dependencias municipales por importe total de 13.387,94 euros. También se ha adjudicado hoy el contrato menor para el suministro de equipos técnicos de control remoto para la galería de tiro de la Jefatura de Policía Local de Almería con sistema de seguridad adelantado y servicio de revisión y mantenimiento de la instalación, a la empresa GTS Electrónica S.L por importe de 9.922 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

