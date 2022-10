Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar 500 niños en la divertida e inclusiva Minidesértica viernes 21 de octubre de 2022 , 20:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía respaldan la prueba de la Legión y visitan las carpas de la Feria del Corredor y Sabores Almería noticiasdealmeria.com Alegría, ilusión y diversión se ha vivido esta tarde en el Parque de las Almadrabillas con la Minidesértica. La carrera infantil inclusiva, que destina su recaudación a la Asociación Dárata Autismo Almería, ha celebrado su edición como antesala a la exigente prueba de ultrafondo que se vivirá mañana en la avenida Federico García Lorca: La Desértica. Las pruebas, también organizadas por la Brigada «Rey Alfonso XIII» II de La Legión, han comenzado hoy con un total de 500 niños y niñas, que han disfrutado con las carreras inclusivas, que se han desarrollado desde el Parque de las Almadrabillas hasta el Paseo Marítimo, acompañados de la vistas al mar, y su pasión por el deporte. El concejal de Deportes, Juanjo Segura y la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, por el Ayuntamiento de Almería, la diputada provincial de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, por la Diputación, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, y el delegado de Deporte, Cultura y Turismo, José Vélez, han asistido para comprobar el buen estado de forma de los jóvenes participantes y visitar la Feria del Corredor con las carpas de ‘Sabores Almería’. Han estado acompañados por el general Melchor Jesús Marín Elvira. Entre las empresas de 'Sabores Almería' que han expuesto se encuentran Campos de Uleila, Casa de Avío, Dulces Guada y Far West El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha manifestado que “hoy arranca un fin de semana lleno de ilusión y ganas por recuperar La Desértica”. Esta ‘Minidesértica’, es el aperitivo de “La Desértica que reunirá a 6.500 participantes”. En esta línea ha alegado que “arropamos desde el Patronato Municipal de Deportes y el Ayuntamiento la importancia de la participación de los niños, para que sigan un estilo de vida saludable”. Juanjo Segura avanza que “será un fin de semana importante para Almería ya que la prueba que servirá para promocionar a Almería en el turismo deportivo y agradezco a La Legión por todo el despliegue realizado”. Por su parte, la diputada provincial María Luisa Cruz ha destacado la importancia de La Desértica como un ariete para la promoción del deporte en la provincia de Almería y de ‘Costa de Almería’ como destino de Turismo Activo: “La Desértica es una plataforma gigante que nos coloca como epicentro de una de las carreras más exigentes del mundo y que suma además valores tan positivos como la solidaridad y la inclusión”. Del mismo modo, ha destacado la presencia de ‘Sabores Almería’, marca gourmet de la provincia, “con carpas en las que las empresas almerienses van a difundir la calidad, diversidad, sabor de la oferta agroalimentaria de nuestra tierra. Queremos que los participantes conozcan que nuestros productos son los más saludables del mundo”. La delegada del Gobierno, Aránzazu Martin, ha destacado el éxito de la mini Desértica que el año pasado contó con 400 participantes y en esta edición han sido 500 los niños y niñas que la disputan. “Un ejemplo de cómo la sociedad almeriense apoya a La Legión, y a todas las actividades que realizan en la provincia. Además ésta es una prueba deportiva inclusiva y solidaria, cuyos beneficios irán destinados a la Asociación de Autismo Dárata. Y en esta edición se han volcado en la necesidad de acabar con el bullying y el acoso escolar. Por eso desde la Junta de Andalucïa no podemos dejar de apoyar estas iniciativas deportivas, solidarias y sociales”. Por último, el general de la Legión, Melchor Jesús Marín Elvira, ha trasladado que durante esta tarde “se vive una auténtica fiesta del deporte” con la Minidesértica. “Son muchos niños participando y mañana será el turno de los adultos, la organización ha trabajado rigurosamente para preparar una edición digna de lo que esperan los competidores y esperamos que todo se desarrolle adecuadamente y sin incidencias”. El domingo La Desértica Los 6.500 iniciarán desde la Avenida Federico García Lorca, a la altura del mirador de La Rambla, la prueba deportiva que concluirá en Roquetas de Mar, al igual que en sus ediciones anteriores. La prueba atravesará por los municipios de Huércal de Almería, Viator, Pechina, Benahadux, Gádor, Santa Fe de Mondújar, Alhama de Almería, Enix, Félix y Vícar, así como la subida a los baños de Sierra Alhamilla en Pechina. La modalidad de Bicicleta (MTB) discurrirá por nueve municipios con un desnivel positivo de 1.500 metros: Almería (salida), Huércal de Almería, Viator, Santa Fe de Mondújar, Alhama de Almería, Félix, Marchal de Enix, Vícar y Roquetas de Mar (llegada). Los Marchadores (a pie) avanzarán por diez municipios con un desnivel de 1.610 metros: Almería (salida), Huércal de Almería, Viator, base militar “Álvarez de Sotomayor”, Pechina, Benahadux, Gádor, Santa Fe de Mondújar, Alhama de Almería, Enix y Roquetas de Mar (llegada). noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.