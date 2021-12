Capital 500 vehículos municipales lucen el mensaje #NoEstásSola del IAM y el Ayuntamiento martes 21 de diciembre de 2021 , 15:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La iniciativa busca visibilizar el teléfono de atención a las mujeres de la Junta 900 200 999, que hasta septiembre ha recibido en la provincia un 42% más de consultas sobre violencias machistas La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), y el Ayuntamiento de Almería han impulsado la campaña contra la violencia de género #NoEstásSola que lucirán cerca de 500 vehículos municipales (491). Esta iniciativa, en la que participan las áreas de Sostenibilidad Ambiental, Servicios Municipales e Igualdad, busca dar a conocer uno de los principales recursos en la lucha contra la violencia de género del Gobierno andaluz: el teléfono de atención a las mujeres 900 200 999. “Como dice la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, se trata de un teléfono que salva vidas y que hasta el pasado mes de septiembre ha recibido en la provincia de Almería un 42% más de consultas referentes a la violencia machista”, ha destacado la asesora de programa del Instituto Andaluz de la Mujer en Almería, María Montagut. En la presentación de esta campaña, además de Montagut, han participado la concejala-delegada de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos; la concejala-delegada de Servicios Municipales, María Sacramento Sánchez: la concejala de Familia, Igualdad y Participación, Paola Laynez; y el delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rafael Pasamontes. De esta forma, el Ayuntamiento de Almería ha suministrado un total de 491 pegatinas a los coches, camiones, carritos y demás vehículos que prestan servicio en el término municipal de Almería a través de las áreas de Sostenibilidad Ambiental, con 469, y los Servicios Municipales, con 22. En las pegatinas se incluye el mensaje #NoEstásSola, dirigido a las mujeres víctimas de violencia de género, y se visibiliza el teléfono de atención a las mujeres 900 200 999. Este servicio está operativo las 24 horas del día y los 365 días del año. Es anónimo, gratuito y atiende en más de 50 idiomas. Está formado por personal altamente especializado en Psicología, Derecho y Trabajo Social. En esta línea se ofrece información sobre los servicios, programas y actividades del Instituto Andaluz de la Mujer y, en general, sobre todos los recursos de los que disponen las mujeres andaluzas, además permite canalizar denuncias en materia de discriminación en sus distintas manifestaciones (publicidad sexista, discriminación laboral, etc), asimismo se da asesoramiento jurídico especializado para mujeres víctimas de violencia de género, así como la atención a las víctimas de actos de violencia en sus múltiples facetas: violación, acoso sexual, agresiones sexuales, malos tratos… y la gestión de acogimiento en caso de emergencia a mujeres víctimas de violencia de género. A este respecto, María Montagut ha avanzado que “en los primeros nueve meses del año, la línea 900 200 999 ha recibido en Almería un total de 3.133 llamadas, casi un 2% más que en 2020. Lo que significa que se están atendiendo 11 llamadas al día frente a las siete de 2018. Además, en este período se ha dado respuesta a casi 800 consultas sobre violencia de género (797), un 42% más que el pasado año. Y se han gestionado 63 acogimientos en los recursos de acogida de toda Almería”. En el caso de Andalucía, el volumen de llamadas supera las 30.000 (30.140), cifras similares a las del pasado año, cuando se batió el récord de llamadas en los 25 años de historia de este recurso con casi 39.000 llamadas en todo 2020. Hasta septiembre se están atendiendo 111 llamadas al día frente a las 80 de 2018. Además, en este período se han respondido a casi 12.000 consultas sobre violencia de género (11.804), un 43% más que el pasado año. Y se han gestionado 548 acogimientos en los recursos de acogida de toda Andalucía. Mientras tanto, Paola Laynez ha subrayado que “el objetivo de esta campaña es dar a conocer uno de los principales recursos en la lucha contra la violencia de género. Un teléfono que salva vidas. Un teléfono que llevan ya casi 500 vehículos del Ayuntamiento de Almería gracias al apoyo de las áreas de Sostenibilidad Ambiental y de Servicios Municipales. Un teléfono que no es no solo para las víctimas, sino para todo su entorno, toda la sociedad almeriense”. La concejala delegada del área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ha insistido en que “la mujer que sufre violencia de género no está sola y esta campaña ha de acercarles recursos que son tabla de salvación para ellas y también para sus hijos e hijas”. “El Ayuntamiento, por su parte, mantiene la lucha contra esta violencia de forma transversal en todas las áreas todos los días del año y ahora de forma más manifiesta con medio millar de vehículos que circulan por la ciudad con la campaña #NoEstásSola”, ha señalado Montagut ha agradecido la cooperación y el compromiso del Ayuntamiento de Almería en la lucha contra la violencia machista: “La violencia de género no es un problema de las mujeres. Es una violación de los derechos humanos de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Por tanto, estamos ante un problema social y estructural, cuya solución exige la intervención de la sociedad en su conjunto: administraciones, partidos políticos, asociaciones e instituciones, mujeres y, por supuesto, también hombres. Y tenemos que trabajar desde la unidad, la lealtad, la cooperación y la colaboración para avanzar más y más rápido en la erradicación de la violencia de género. Por ello, quiero agradecer al Ayuntamiento de Almería su implicación y compromiso en esta lucha”. La asesora de programa del IAM ha insistido en que “como sociedad democrática que se sustenta sobre los pilares de la igualdad, la justicia, el respeto y la diversidad no podemos tolerar ni normalizar que en nuestro país cada seis días asesinen a una mujer víctima de la violencia machista. Y para ello resulta fundamental la implicación de toda la ciudadanía. Con esta campaña queremos dar a conocer una herramienta clave tanto para las víctimas como para su entorno, como es la línea 900 200 900”. Compromiso con la erradicación de la violencia machista María Montagut ha reiterado el compromiso de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y del Gobierno andaluz en la lucha contra la violencia de género. Así, ha avanzado que en 2022 se pondrán en marcha “cuatro instrumentos jurídicos fundamentales para la coordinación, optimización y mejora de nuestra actuación en la promoción de la igualdad de género entre mujeres y hombres, la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y en la lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Tres herramientas que involucran a todas las Consejerías de la Junta de Andalucía, las Entidades Locales y las Universidades públicas”. Estos cuatro instrumentos jurídicos son el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía, la Estrategia Andaluza para la Lucha Contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual, el primer Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género y la primera Estrategia de Conciliación de Andalucía.

