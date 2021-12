Almería Aprobado el Reglamento del Foro Provincial para la integración de personas de origen migrante martes 21 de diciembre de 2021 , 15:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La delegada del Gobierno andaluz preside la reunión de este Foro que ha destacado el impulso a la vacunación en los asentamientos de la provincia La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha presidido esta mañana la reunión del Foro Provincial para la integración de personas de origen migrante donde se ha aprobado el Reglamento interno del Foro, tras pasar previamente por la Comisión Permanente el pasado día 14 de diciembre. La delegada de la Junta ha asegurado que “este reglamento especifica las normas de funcionamiento, los derechos y deberes de las vocalías que lo integran, así como las funciones de los grupos de trabajo que hay en el Foro”. Además, en este encuentro se ha abordado principalmente la campaña de vacunación desarrollada desde junio en los asentamientos que existen en la provincia de Almería. Así Sánchez Torregrosa ha destacado “el impulso dado a la vacunación en los distintos puntos de Almería a un colectivo de difícil acceso y cobertura”. En la reunión, que se ha celebrado de forma telemática, el delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, ha detallado cómo se ha desarrollado la vacunación frente al Covid-19 por parte de los Distritos Sanitarios Almería, Poniente y Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, que se ha realizado en dos fases, una con la administración de Janssen en junio de este año y con una segunda fase, terminada a finales del mes de noviembre, para vacunar con una dosis de refuerzo. En total se han vacunado más de 3.000 personas en estas zonas, en un plan en el que han trabajado profesionales de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Níjar,y los centros de salud de El Ejido, Pulpí y Cuevas del Almanzora, junto a trabajadores sociales de estos ayuntamientos, así como equipos de Cruz Roja, Cepaim , Cruz Roja y Protección Civil. Belmonte ha querido agradecer “la labor desarrollada por todas las personas implicadas en este Plan de Vacunación con el fin de hacer frente al virus y a los ayuntamientos que han colaborado con personal así como con agentes de las policías locales para facilitar el trabajo de los grupos de vacunación”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

