(6-2) Girona arrolla al Almería

sábado 18 de febrero de 2023 , 02:00h

El Almería sufrió una contundente derrota en Montilivi ante un Girona que se fué al descanso con un marcador de 4-0. El equipo almeriense no pudo contener el avance de los locales, a pesar de los esfuerzos de sus jugadores. Rubi puso en liza un once con algunos cambios, recuperando a Robertone, César de la Hoz y Samú Costa en la medular, y a Leo Baptistao, Luis Suárez y Embarba arriba. Rodrigo Ely regresó a la titularidad tras su lesión, mientras que Pozo, con dolores musculares, no entró en la convocatoria y fue sustituido por Mendes.

Rubi y sus jugadores estaban preparados para intentar conseguir la primera victoria a domicilio de la temporada en Montilivi, donde el Girona había sumado 18 de los 24 puntos que llevaba en la clasificación. Sin embargo, el partido se fue al descanso con un rotundo 4-0 a favor del Girona. Esta formación de garantías no fue suficiente para contrarrestar al rival directo, resultando en una preocupante derrota para el Almería.

El primer tiempo fue una verdadera pesadilla para el Almería, que fue superado en todos los aspectos. Errores en defensa, pérdidas de balón, imprecisiones y regalos al adversario eran algunos de los desaciertos de los visitantes. El Girona aprovechó todas estas facilidades y anotó cuatro goles, aunque uno fue anulado.

Al comienzo del segundo tiempo Rubi hizo hasta cuatro cambios en el equipo, enviando a Mendes, Samú, Embarba y Baptistao al banquillo, y poniendo a Arnau, Chumi, El Bilal Touré y Ramazani. El entrenador intentaba lo imposible para revertir el marcador, pero el Girona seguía mandando en el partido. Fernando evitó el quinto gol a los un minuto de la reanudación.

El Almería, con más esfuerzo que técnica y táctica, intentaba reducir el marcador y, en cierta forma, mejorar el resultado si era posible. En el minuto 66, Ramazani logró un gol tras una internada de Robertone por la izquierda, con mucha garra y fuerza. El marcador pasó a ser 4-1.

El equipo almeriense presionó, aumentó su intensidad y sabía que si lograba el segundo pronto, podría comenzar a cambiar la situación, sobre todo con El Bilal, Luis Suárez y Ramazani en el campo. Sin embargo, en un plazo de dos minutos, el Girona aumentó la diferencia con goles de Iván Martín y Stuani. El marcador pasó a ser 6-1, con doce minutos por delante que resultaron una verdadera tortura. El Bilal consiguió el segundo gol, aunque el partido ya estaba decidido, para cerrar el marcador con un 6-2 preocupante.