Opinión

Acuerdo para soterrar las vías

Ana Martínez Labella

sábado 18 de febrero de 2023

Dicen que bien está lo que bien acaba y después de unas semanas de idas y venidas el acuerdo para el soterramiento de las vías del tren parece que ha llegado a un punto de no retorno en el que, una vez concretadas las cuestiones técnicas y administrativas, se debe proceder a su firma, con el fin de licitar la ejecución de las obras a la mayor brevedad.

El pasado jueves, como portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, trasladaba públicamente una exigencia al Ministerio de Transportes, Adif, y Junta de Andalucía para seguir negociando hasta el final y regresar al consenso porque el perjuicio no se producía a Madrid o a Sevilla, sino a Almería. Y no lo podíamos permitir.

Afortunadamente, el sentido común se ha impuesto. Nadie hubiera entendido lo contrario. Almería y los almerienses, desde luego que no. Y es que realmente era mucho más lo que nos unía que lo que nos alejaba del acuerdo. Todas las partes apoyaban el proyecto, nadie quería descolgarse del convenio, pero quizá nos ha faltado esa comunicación presencial que la frialdad de las videoconferencias que trajo el COVID impuso. Había que sentarse y no levantarse hasta llegar a un acuerdo que parece ya irreversible.

Ahora queda lo más importante: licitar y ejecutar las obras para que la Alta Velocidad llegue a la ciudad de Almería, cumpliendo los plazos que se han prometido y bajo tierra. Sí, estamos un poco más cerca de que sea realidad un proyecto, el de la integración ferroviaria de Almería, que es de vital relevancia social, económica y urbanística para nuestra ciudad, no sólo porque va a permitir que el AVE llegue de la forma que todos queríamos, sino que, por fin, vamos a terminar con la playa de vías que divide en dos a esta parte de la capital. Adiós al puente de Los Molinos y al de la Avenida del Mediterráneo.

El soterramiento es un proyecto de ciudad, por encima de siglas y colores políticos. Soy optimista por naturaleza, así que, si me lo permiten, creo que lo mejor está por llegar.

Ana Martínez Labella
Concejala del PP del Ayuntamiento de Almería