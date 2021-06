Sucesos 62.000 plantas de cannabis intervenidas en una plantación de cáñamo en Almería lunes 07 de junio de 2021 , 15:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha explicado esta mañana en Almería los resultados de esta importante operación contra el tráfico de marihuana en la provincia





La directora de la Guardia Civil, María Gámez, ha expuesto esta mañana en Almería los resultados de una importante operación –denominada Virgil- en la que se han logrado intervenir 62.000 plantas de cannabis en una finca de Lucainena de la Torre (Almería). El responsable de esta plantación ha sido detenido como autor de un delito contra la salud pública.



Gámez ha explicado en rueda de prensa que el hallazgo se produjo durante una de las inspecciones que realiza la Guardia Civil para el control del cultivo de cáñamo industrial. Durante la inspección, los agentes localizan un invernadero con cultivos de cannabis en avanzado estado de crecimiento.



La directora general del Cuerpo ha detallado que este tipo de actuaciones conllevan un gran esfuerzo en el proceso de corte para su destrucción, debido al gran número de plantas que se intervienen. En este sentido, Gámez ha puntualizado que el cultivo de cáñamo está permitido exclusivamente destinado a fines industriales, es decir, aquellos cuyo destino sea la producción de fibra o semillas. También con autorización expresa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), cuando se destina a fines científicos, médicos o de investigación.





Operación Menthan

Por otra parte, María Gámez también ha desvelado una segunda operación relevante en Almería contra el tráfico internacional de hachís y marihuana. La organización desmantelada estaba compuesta por ciudadanos albaneses que operaban desde el poniente almeriense. Gámez ha especificado que la operación Menthan se ha saldado con la detención de detención de nueve personas y se ha intervenido 400 kilos de hachís que pretendían hacer llegar en un transporte por carretera hasta Italia. Además, se han practicado nueve registros en Aguadulce y Vícar, donde se habían asentado y desde donde dirigían y coordinaban sus actividades delictivas



La investigación –según ha resaltado Gámez- ha permitido constatar que los detenidos formaban parte de una facción de una organización de carácter internacional con conexiones con la mafia italiana, con la “Sacra Corona Unita”.



Gámez ha subrayado que la operación se inició en abril del pasado año, cuando en un control policial establecido en la autovía A-92, a su paso por el término municipal de Fiñana, se procedió a la detención de una persona que transportaba 26 kg de cannabis.



Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron determinar que tras ese transporte había un entramado criminal organizado y altamente especializado, que contaba con importantes recursos económicos y humanos, y que tenía los contactos necesarios para acaparar una importante cuota de mercado, adquiriendo una parte importante de la producción de cannabis del poniente almeriense que se encargaban de enviar a terceros países.



Asimismo, se pudo comprobar que el líder de la trama, había dispuesto su centro de operaciones en la terraza de un bar de Vícar donde se reunía con compradores llegados desde otros países o impartía órdenes a sus subalternos, quienes se pasaban el día desplazándose de un lado para otro para cerrar tratos con los productores de la droga.



La directora general de la Guardia Civil ha puntualizado que fue durante las vigilancias a las que fueron sometidos los integrantes de la organización, cuando los agentes pudieron observar como estos se desplazaron hasta una nave industrial de la misma localidad. Allí, entre fuertes medidas de seguridad, cargaron en un camión un aparato de grandes dimensiones. Al interceptarse ese camión se comprobó que lo que habían cargado era un transformador de corriente de alta tensión que había sido modificado y que albergaba en su interior 400kg de hachís envasados cuidadosamente al vacío.



Por tal motivo, la Guardia Civil procedió a la detención de de los miembros de la organización.



La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Almería, y dirigida el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería.





Balance aprehensiones marihuana primer semestre 2021

María Gámez ha concluido con un balance en el que ha precisado que la Guardia Civil detuvo durante el primer semestre de 2021 a 100 personas e investigó a 5 personas por tráfico de drogas. Asimismo, se han intervenido cerca de 17.551 plantas de marihuana, 188.579de plantas de cáñamo y 250 kilogramos de cogollos en las 63 intervenciones llevadas a cabo en esta materia.



Asimismo, se han neutralizado 292 enganches ilegales a la red eléctrica y 254 enganches ilegales a la red hídrica.



El tráfico de drogas ha crecido de manera exponencial durante los últimos años, debido principalmente al auge del cultivo de cannabis, materia en la que el sureste de España se ha convertido en un referente a nivel europeo, situándose así en el punto de mira de organizaciones criminales de carácter internacional. Esto ha obligado a la Guardia Civil a redoblar esfuerzos en la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, actividad de la que se derivan graves problemas de seguridad que llegan a afectar a la normal convivencia de los ciudadanos.

