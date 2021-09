Almería Ampliar 667.000 euros del Gobierno central para luchar contra el machismo desde los ayuntamientos de Almería miércoles 15 de septiembre de 2021 , 15:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La partida procede de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que en 2021 ha duplicado su presupuesto, hasta llegar a los 40 millones € a nivel nacional



Los 103 ayuntamientos de Almería contarán con 666.976 euros de los fondos 2021 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para la financiación de los programas que se realicen entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. En total, Andalucía ha recibido 6,5 millones de euros para la continuidad o el desarrollo de programas dirigidos a la erradicación de la violencia machista.



El subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente, ha subrayado “la importancia de dotar a los ayuntamientos de los medios suficientes para erradicar la violencia machista, ya que son la administración más cercana a las víctimas y quienes deben tener en su poder las herramientas necesarias para educar y formar en igualdad”.



Para el reparto de estos fondos se han establecido tres criterios. En primer lugar, una partida fija de 1.000 euros por municipio, a la que se suma segunda aportación por número de habitantes (0,18€ por habitante censado a enero de 2020) y, en último lugar, otra cantidad para aquellos municipios que estén adscritos al Sistema de seguimiento integral contra la violencia de Género, Sistema VioGén -26 en la provincia de Almería-, o tengan registradas usuarias en el servicio Atenpro de atención y protección mediante dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia para víctimas usuarias activas.



Entre los proyectos y programas que pueden desarrollar los municipios se encuentran la realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia de género contra las mujeres y elaboración de materiales para ofrecer información en materia de violencia contra las mujeres.



También pueden promover las unidades de apoyo en el ámbito local, mesas de coordinación local o instrumentos de cooperación y coordinación similares; apoyar y contribuir al ejercicio de sus funciones por las unidades de apoyo; reforzar los servicios municipales de atención e información a víctimas de violencia contra la mujer.



Igualmente, los consistorios pueden realizar actuaciones encaminadas a la formación especializada continuada de profesionales del ámbito local, en materia de igualdad entre mujeres y hombres y en las formas de violencia contra la mujer; reforzar los cuerpos de la Policía Local adheridos al Sistema VioGén o los puntos de encuentro familiar.





Pacto de Estado

El Pacto de Estado está dotado con 200 millones de euros, de los que 100 millones corresponden a la Administración General del Estado, repartidos entre sus ministerios; otros 80 millones se entregan a las comunidades autónomas y, hasta el pasado año, 20 millones para los ayuntamientos, presupuesto que este año se ha duplicado hasta los 40 millones.



