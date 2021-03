Almería 673 mujeres farmacéuticas de Almería viernes 05 de marzo de 2021 , 18:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La Organización Farmacéutica Colegial, como parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, colabora activamente en el apoyo a las mujeres que sufren esta lacra El próximo lunes, 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. Coincidiendo con su conmemoración, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería quiere reivindicar la aportación esencial de todas las mujeres farmacéuticas a incrementar la salud de todas las personas, así como su contribución al sostenimiento de la sociedad del bienestar.



Con ese fin, y bajo el título, ‘Mujeres farmacéuticas que transforman el mundo’, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha elaborado una infografía en la que se destaca la presencia y funciones que desarrollan las 53.892 mujeres farmacéuticas en los principales ámbitos de actividad de la profesión y que contribuyen, entre otros aspectos, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidad 3 –salud y bienestar- y 5 –igualdad de género- .



En concreto, en la provincia de Almería hay 673 farmacéuticas colegiadas –casi 7 de cada 10 del total de colegiados– que son las profesionales sanitarias más cercanas y accesibles a los ciudadanos; y cuyo talento, esfuerzo y conocimiento resulta imprescindible para que España cuente con uno de los mejores sistemas sanitarios de mundo.



De todas ellas, 531 prestan sus servicios en la red de 330 farmacias comunitarias de la provincia, y desde que comenzó la pandemia han estado en primera línea; al pie del cañón para que ningún ciudadano se quedara sin su tratamiento; ahorrando desplazamientos a las personas más vulnerables; o impidiendo el colapso de otros recursos sanitarios.



Otras 14 se dedican a la investigación y docencia, la industria, o la distribución participando, entre otras actividades, en el desarrollo de la vacuna española contra el coronavirus; produciendo medicamentos esenciales; garantizando su suministro y evitando desabastecimientos.



Por su parte, 7 trabajan en los servicios de farmacia hospitalaria, garantizando el uso seguro y eficiente de los medicamentos, y participando activamente en los equipos multidisciplinares.



Mientras que las 36 especialistas en laboratorio clínico -analistas, bioquímicas, inmunólogas y microbiólogas- son esenciales en el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades.



Entre las principales áreas de actividad, también destacan las 6 que desempeñan labores de salud pública, fundamentalmente en materia de protección de la salud (seguridad alimentaria y sanidad ambiental); promoción del uso racional del medicamento; o prevención y protección frente a la Covid-19.



Por último, dentro de ese respaldo incondicional y sin límites de toda la Organización Farmacéutica Colegial a la igualdad se incluye un firme compromiso de apoyo a todas las mujeres que sufren cualquier tipo de maltrato, que se materializa en diferentes actuaciones como parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género desde 2018 o el mensaje de ‘Mascarilla 19’, que activaba los protocolos en caso de ser solicitada durante el confinamiento.



No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.